《中国报摘》--中国证券报2月21日

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
* 头版头条:
--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署继续做好房地产市场调控工作;会议提出,扩大个人住房房产税改革试点范围,严格执行商品住房限购措施,严格实施差别化住房信贷政策,加强商品房预售管理等.
* 其他:
--证监会20日发布的最新QFII(合格境外机构投资者)名录显示,1月证监会新批准6家QFII,QFII总数增至213家.
--监管部门日前下发的《公司债券发行管理暂行办法》征求意见稿指出,拟调整简化公开发行公司债券的审核流程,取消债券公开发行的保荐制和发审委制度.
--根据中国证券登记结算公司公布的统计月报,1月份社保基金新开30个A股账户,创2008年11月以来单月新高.
--东电B 公告称,公司第一大股东浙能电力股份有限公司拟发行股票吸收合并东南发电,从而实现B股转A股上市.
--大秦铁路 公告称,公司收到行业主管部门通知,货运价格将进行调整;经初步计算,受此运价上调影响,预计2013年公司营业收入将增加16亿元人民币.
--记者从纺织工业联合会获悉,近期商务部正筹划年内增加纺织工业加工贸易配额,以改善国内纺织服装出口低迷的情况.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。