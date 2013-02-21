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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报2月21日

*头版头条:
    --面对近期全国大部分城市的楼价加速上涨,以及民众对楼价上涨的预期不断升温,
 中国国务院在全国人大及政协3月初召开前推出五条措施加大楼市调控力度.
 
   *其他:
    --市场消息指出,本地传统行业"当舖"霭华押业拟最快于3月中招股上市,集资约1亿
 港元.
    --因促销策略收效,中国移动         1月3G上客数字再创新高,单月新增705.1万
 户.
    --香港经济日报集团         向第三方出售大埔工业村物业,作价1.4亿港元,预计
 因出售录得未经审核收益6,800万港元.
    --美高梅中国         去年度经调整EBITDA(现金经营溢利)53.1亿港元,按年增长
 7.7%;因期内推出专为中场(散客)高端客户的博彩场,带动中场业务收入按年增长24.3%
 至56.9亿港元.(完)
 
    
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