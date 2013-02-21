《香港报摘》--经济日报2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*头版头条: --面对近期全国大部分城市的楼价加速上涨,以及民众对楼价上涨的预期不断升温, 中国国务院在全国人大及政协3月初召开前推出五条措施加大楼市调控力度. *其他: --市场消息指出,本地传统行业"当舖"霭华押业拟最快于3月中招股上市,集资约1亿 港元. --因促销策略收效,中国移动 1月3G上客数字再创新高,单月新增705.1万 户. --香港经济日报集团 向第三方出售大埔工业村物业,作价1.4亿港元,预计 因出售录得未经审核收益6,800万港元. --美高梅中国 去年度经调整EBITDA(现金经营溢利)53.1亿港元,按年增长 7.7%;因期内推出专为中场(散客)高端客户的博彩场,带动中场业务收入按年增长24.3% 至56.9亿港元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。