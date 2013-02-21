《香港报摘》--经济日报2月21日

*头版头条: --面对近期全国大部分城市的楼价加速上涨,以及民众对楼价上涨的预期不断升温, 中国国务院在全国人大及政协3月初召开前推出五条措施加大楼市调控力度. *其他: --市场消息指出,本地传统行业"当舖"霭华押业拟最快于3月中招股上市,集资约1亿 港元. --因促销策略收效,中国移动 1月3G上客数字再创新高,单月新增705.1万 户. --香港经济日报集团 向第三方出售大埔工业村物业,作价1.4亿港元,预计 因出售录得未经审核收益6,800万港元. --美高梅中国 去年度经调整EBITDA(现金经营溢利)53.1亿港元,按年增长 7.7%;因期内推出专为中场(散客)高端客户的博彩场,带动中场业务收入按年增长24.3% 至56.9亿港元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.