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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:15 BJT

《香港报摘》--信报2月21日

*头版头条:
    --昨天截标的新界天水围天荣站物业发展项目却未获发展商提交标书,首度出现铁
 路沿线项目"弃标",业内人士认为原因是补地价金额过高.
 
   *其他:
    --百丽国际         称,董事会预期公司2012年度净利为分析师报告估计42.87-48
 .54亿元人民币区间中接近较低端.
    --中远国际         董事总经理徐政军称,公司目前坐拥50多亿港元现金,今年或
 在欧美各完成一项收购,以为远通网络建立全球网络.
    --华晨中国         分拆旗下汽车零部件生产商新晨动力在香港上市,将于2月27
 日举行投资者推介会,集资约1-3亿美元.(完)
 
    
    注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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