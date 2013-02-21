《香港报摘》--信报2月21日

*头版头条: --昨天截标的新界天水围天荣站物业发展项目却未获发展商提交标书,首度出现铁 路沿线项目"弃标",业内人士认为原因是补地价金额过高. *其他: --百丽国际 称,董事会预期公司2012年度净利为分析师报告估计42.87-48 .54亿元人民币区间中接近较低端. --中远国际 董事总经理徐政军称,公司目前坐拥50多亿港元现金,今年或 在欧美各完成一项收购,以为远通网络建立全球网络. --华晨中国 分拆旗下汽车零部件生产商新晨动力在香港上市,将于2月27 日举行投资者推介会,集资约1-3亿美元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.