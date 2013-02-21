《香港报摘》--信报2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*头版头条: --昨天截标的新界天水围天荣站物业发展项目却未获发展商提交标书,首度出现铁 路沿线项目"弃标",业内人士认为原因是补地价金额过高. *其他: --百丽国际 称,董事会预期公司2012年度净利为分析师报告估计42.87-48 .54亿元人民币区间中接近较低端. --中远国际 董事总经理徐政军称,公司目前坐拥50多亿港元现金,今年或 在欧美各完成一项收购,以为远通网络建立全球网络. --华晨中国 分拆旗下汽车零部件生产商新晨动力在香港上市,将于2月27 日举行投资者推介会,集资约1-3亿美元.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。