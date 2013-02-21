中国新债: 青海盐湖工业拟近期发行至多50亿元企业债--IFR

路透2月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，青海盐湖工业计划于近期发行总额不超过50亿元人民币（8亿美元）企业债券。

两位接近交易人士表示，该期债券期限7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。

公司已委任华林证券和广发证券担任是次交易联席主承销商。经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

债券募集资金拟用募集资金净额的30%即15亿元偿还公司及公司控股子公司的银行贷款，拟用剩余部分35亿元补充公司流动资金。(完)

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