中国新债: 青海盐湖工业拟近期发行至多50亿元企业债--IFR

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透2月21日 - 据汤森路透旗下IFR报导，据悉，青海盐湖工业计划于近期发行总额不超过50亿元人民币（8亿美元）企业债券。
两位接近交易人士表示，该期债券期限7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
公司已委任华林证券和广发证券担任是次交易联席主承销商。经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
债券募集资金拟用募集资金净额的30%即15亿元偿还公司及公司控股子公司的银行贷款，拟用剩余部分35亿元补充公司流动资金。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。