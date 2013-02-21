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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月21日

路透香港2月21日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7542港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周三收低108.13点,或0.77%,报13,927.54点.因美国联邦储备理事会(美联储,FED)
 会议记录显示,美联储可能提前放缓或停止购买债券.               
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.640   -2.18      26014            15.403      -2.02
 中国铝业                      11.080   -2.98      67929             3.437      -3.19
 中国移动                      55.010   -0.42     107101            85.312      -0.74
 中国人寿                      45.300   -1.95      59935            23.418      -1.61
 中石油                       136.410    0.31      34881            10.578      -1.51
 中石化                       113.310    0.15      47738             8.786      -1.06
 汇丰控股                      55.700   -1.07     170181            86.382      -0.14
 中电信                        51.690   -1.03      29777             4.008      -1.28
 中国联通                      14.690   -0.54     304738            11.391       0.27
 兖州煤业                      15.580   -2.99      57991            12.081      -2.41
 华能国际                      40.100    1.29      30731             7.774      -1.97
 南方航空                      27.900    1.38      10846             4.327      -2.55
 东方航空                      21.410   -1.79       4124             1.660     -50.74
 中芯国际                       2.680   -1.11     147848             0.416      -4.45 (完)
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