《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月21日

路透香港2月21日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7542港元 ) 美股道琼工业指数 周三收低108.13点,或0.77%,报13,927.54点.因美国联邦储备理事会(美联储,FED) 会议记录显示,美联储可能提前放缓或停止购买债券. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.640 -2.18 26014 15.403 -2.02 中国铝业 11.080 -2.98 67929 3.437 -3.19 中国移动 55.010 -0.42 107101 85.312 -0.74 中国人寿 45.300 -1.95 59935 23.418 -1.61 中石油 136.410 0.31 34881 10.578 -1.51 中石化 113.310 0.15 47738 8.786 -1.06 汇丰控股 55.700 -1.07 170181 86.382 -0.14 中电信 51.690 -1.03 29777 4.008 -1.28 中国联通 14.690 -0.54 304738 11.391 0.27 兖州煤业 15.580 -2.99 57991 12.081 -2.41 华能国际 40.100 1.29 30731 7.774 -1.97 南方航空 27.900 1.38 10846 4.327 -2.55 东方航空 21.410 -1.79 4124 1.660 -50.74 中芯国际 2.680 -1.11 147848 0.416 -4.45 (完)