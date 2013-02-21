《台湾报摘》--经济日报2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--金融业今年会更好,金管会主委陈裕璋昨日指出,去年金融业产值创下历年新高,今年在人民币商机持续发酵、股市交投热络下,金融业产值可望再创新高.根据金管会估算,去年金融业产值逾9,700亿台币,今年可望首破兆(万亿)台币.
* 其他:
--寿险业不动产"禁买令"3月后可望打开,金管会主委陈裕璋昨日指出,并没有禁止寿险业买不动产,只是要求厘清相关投资细节,同时去年专案金检寿险业不动产投资有一些缺失,正要求个别公司改正,只要保险局核订寿险公会的不动产投资自律规范,寿险业即可开买.
--国家通讯委员会(NCC)委员会议昨日做出决议,旺中宽频向NCC申请认可三项停止条件是否成就案,委员会议确定停止条件并未成就,换言之,旺中并购中嘉案目前还不能生效.
--人民币放款商机出笼,合库银行农历年前全面清查旗下企金客户人民币贷款需求,初估将达百亿台币,大型行库高层指出,若以合库在全体国银约10%的放款市占率估算,保守估计国银体系人民币放款商机最快可在上半年达1,500亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。