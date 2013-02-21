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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:20 BJT

《台湾报摘》--经济日报2月21日

* 头版头条:

--金融业今年会更好,金管会主委陈裕璋昨日指出,去年金融业产值创下历年新高,今年在人民币商机持续发酵、股市交投热络下,金融业产值可望再创新高.根据金管会估算,去年金融业产值逾9,700亿台币,今年可望首破兆(万亿)台币.

* 其他:

--寿险业不动产"禁买令"3月后可望打开,金管会主委陈裕璋昨日指出,并没有禁止寿险业买不动产,只是要求厘清相关投资细节,同时去年专案金检寿险业不动产投资有一些缺失,正要求个别公司改正,只要保险局核订寿险公会的不动产投资自律规范,寿险业即可开买.

--国家通讯委员会(NCC)委员会议昨日做出决议,旺中宽频向NCC申请认可三项停止条件是否成就案,委员会议确定停止条件并未成就,换言之,旺中并购中嘉案目前还不能生效.

--人民币放款商机出笼,合库银行农历年前全面清查旗下企金客户人民币贷款需求,初估将达百亿台币,大型行库高层指出,若以合库在全体国银约10%的放款市占率估算,保守估计国银体系人民币放款商机最快可在上半年达1,500亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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