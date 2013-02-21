《香港重要政经日程》--2月21日-2月27日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息=================
2月21日(周四)
-- 合和实业 公布中期业绩.
-- 合和基建 公布中期业绩.
-- 冠军产业信托 公布全年业绩.
-- 佳兆业集团 公布全年业绩.
-- 现代教育 公布中期业绩.
--09:00 中国交通建设 在中国举行特别股东大会.
--09:30 招商局国际 特别股东大会.
--10:00 中国制药 特别股东大会.
--11:00 李宁 特别股东大会.
--16:30 马斯葛 特别股东大会.
*--16:30 公布2012年11月至2013年1月失业率.
==================近期重要政经消息==================
2月22日(周五)
-- 百盛集团 公布全年业绩.
-- 中信资源 公布全年业绩.
-- 中国心连心化肥 公布全年业绩.
-- 卜蜂莲花 公布全年业绩.
-- 卜蜂国际 公布全年业绩.
-- 万科置业海外 公布全年业绩.
--10:30 金山工业 特别股东大会.
--11:00 阜丰集团 周年股东大会.
--11:00 北京建设 特别股东大会.
--13:00 上海集优 在中国举行特别股东大会.
2月25日(周一)
*-- 公布1月份进出口数据.
-- 中电控股 公布全年业绩.
-- 三一国际 公布全年业绩.
-- 安踏体育 公布全年业绩.
-- 茂业百货 公布全年业绩.
-- 盈大地产 公布全年业绩.
-- 时代集团控股 公布中期业绩.
-- 布莱克万矿业 公布中期业绩.
-- 美即控股 公布中期业绩.
-- 汉传媒 公布中期业绩.
2月26日(周二)
-- 亚洲果业 公布中期业绩.
-- 堡狮龙 公布中期业绩.
-- 现代牧业 公布中期业绩.
-- 神州数码 公布第三季度业绩.
-- 依利安达 公布全年业绩.
-- 香港电讯 公布全年业绩.
-- 华艺铜业 公布中期业绩.
-- 新世界百货 公布中期业绩.
-- 新创建 公布中期业绩.
-- TCL多媒体 公布全年业绩.
-- TCL通讯 公布全年业绩.
--14:30 东亚银行 全年业绩记者会.
--09:00 紫金矿业 在中国举行特别股东大会.
--10:30 金山工业 特别股东大会.
*2月27日(周三)
-- 友邦保险 公布全年业绩.
-- 思捷环球 公布中期业绩.
-- 港交所 公布全年业绩.
-- 新世界发展 公布中期业绩.
-- 电讯盈科 公布全年业绩.
-- 澳博控股 公布全年业绩.
-- 信和置业 公布中期业绩.
-- 鹰君 公布全年业绩.
-- 光汇石油 公布中期业绩.
-- 大昌集团 公布全年业绩.
-- 新世界中国 公布中期业绩.
--11:00 香港财政司司长曾俊华发表2013/14年度财政预算案.
--15:30 万科 全年业绩记者会.
--16:30 公布第四季度GDP.
--10:00 比亚迪电子 在中国举行特别股东大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。