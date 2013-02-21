《中国报摘》--其他报纸重要消息2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**上海证券报**
--上海银监局统计数据显示,2012年末上海银行业小微企业贷款余额为8,353.92亿元人民币,较年初增长14.58%,比全市贷款增幅高出4.6个百分点.
**第一财经日报**
--由于投资顾问涉嫌诈骗,天津信托一款规模为6亿元的信托产品提前终止,该产品成立距今不到三个月.
**21世纪经济报 道**
--记者从权威渠道获悉,截至2月17日,工农中建四大行2月新增贷款高达2,500亿元,远高于去年2月全月1,800亿元的水准.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。