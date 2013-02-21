版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:26 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息2月21日

**上海证券报**

--上海银监局统计数据显示,2012年末上海银行业小微企业贷款余额为8,353.92亿元人民币,较年初增长14.58%,比全市贷款增幅高出4.6个百分点.

**第一财经日报**

--由于投资顾问涉嫌诈骗,天津信托一款规模为6亿元的信托产品提前终止,该产品成立距今不到三个月.

**21世纪经济报 道**

--记者从权威渠道获悉,截至2月17日,工农中建四大行2月新增贷款高达2,500亿元,远高于去年2月全月1,800亿元的水准.(完) (整理 边竞; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐