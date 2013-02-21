《台湾报摘》--工商时报2月21日

* 头版头条:

--金管会对保险业投资不动产的禁令,最快下月解禁,金管会主委陈裕璋昨日表示,只要寿险公会订出自律规范,厘清作业方式,不会限制保险业投资不动产,高达3.34兆(万亿台币)的寿险业投资不动产潜在部位,成为挹注今年台湾不动产市场的新活水.

* 其他:

--金管会主委陈裕璋表示,今年将全力发展台湾的债券市场,吸引国内外企业来发行宝岛债,同时将开放保险业投资宝岛债,让发行端与投资端"畅通".

--华南金控 董事长王荣周指出,正评估在上海设立第三家分行据点,未来只要能发挥合并综效,不排除进行中国大陆及东南亚等海内外并购.

--晶圆双雄南科新投资计画启动,台积电 南科14厂第7期3月将动土;联电 Fab12A第5、6期整地后,厂房也加紧赶工中,两大业者估计3至5年内,在南科总投资额上看7,400亿台币,为台湾投资动作最大的电子族群.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.