《台湾报摘》--工商时报2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--金管会对保险业投资不动产的禁令,最快下月解禁,金管会主委陈裕璋昨日表示,只要寿险公会订出自律规范,厘清作业方式,不会限制保险业投资不动产,高达3.34兆(万亿台币)的寿险业投资不动产潜在部位,成为挹注今年台湾不动产市场的新活水.
* 其他:
--金管会主委陈裕璋表示,今年将全力发展台湾的债券市场,吸引国内外企业来发行宝岛债,同时将开放保险业投资宝岛债,让发行端与投资端"畅通".
--华南金控 董事长王荣周指出,正评估在上海设立第三家分行据点,未来只要能发挥合并综效,不排除进行中国大陆及东南亚等海内外并购.
--晶圆双雄南科新投资计画启动,台积电 南科14厂第7期3月将动土;联电 Fab12A第5、6期整地后,厂房也加紧赶工中,两大业者估计3至5年内,在南科总投资额上看7,400亿台币,为台湾投资动作最大的电子族群.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。