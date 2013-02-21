《香港报摘》--其他报纸重要消息2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 明报: --银联集团宣布将推出人民币债券成分的强积金基金,这是强制性公积金计划管 理局上月批出的四只人民币主题基金之一. --中国燃气 副董事总经理兼首席财务官梁永昌表示,与中石化<0386.HK > 成立合资公司的商议已届成熟阶段,但整个合作协议中配售股份的细节 仍未谈妥. * 星岛日报: --和黄 旗下3英国以2.25亿英镑底价,成功在英国投得位于800MHz谱段2 条5MHz的4G频谱. --新世界发展 营业及市务总监杨文表示,本年度集团将推出六个新盘项 目发售,其中重点为元朗区共2,005伙住宅单位. * 东方日报: --意大利下月起将会向海外投资者买入意大利企业股份时征收0.22%的交易税,业 界指出不但会影响普拉达(PRADA) ,同时也会打击投资者对意大利电单车品 牌Ducati等有意来港上市的意大利企业的投资意欲. --港交所 公布,中国银行(香港) 加入成为人民币货币期货的 市场庄家,下周一(25日)起生效,令人民币期货的市场庄家增至七家. * 大公报: --中国交通建设 公布,近日中标多项工程,涉及总金额约37 .82亿元人民币. --中国人保 公布,1月份子公司中国人民财产保险、中国人民健康保险 及中国人民人寿保险所获得的原保险保费收入,总共为301.2亿元人民币,按月增加35. 7%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。