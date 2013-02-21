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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 09:11 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月21日

* 明报:
     --银联集团宣布将推出人民币债券成分的强积金基金,这是强制性公积金计划管
 理局上月批出的四只人民币主题基金之一.
     --中国燃气         副董事总经理兼首席财务官梁永昌表示,与中石化<0386.HK
 >           成立合资公司的商议已届成熟阶段,但整个合作协议中配售股份的细节
 仍未谈妥.
 
   * 星岛日报:
     --和黄         旗下3英国以2.25亿英镑底价,成功在英国投得位于800MHz谱段2
 条5MHz的4G频谱.
     --新世界发展         营业及市务总监杨文表示,本年度集团将推出六个新盘项
 目发售,其中重点为元朗区共2,005伙住宅单位.
 
   * 东方日报:
     --意大利下月起将会向海外投资者买入意大利企业股份时征收0.22%的交易税,业
 界指出不但会影响普拉达(PRADA)         ,同时也会打击投资者对意大利电单车品
 牌Ducati等有意来港上市的意大利企业的投资意欲. 
     --港交所         公布,中国银行(香港)         加入成为人民币货币期货的
 市场庄家,下周一(25日)起生效,令人民币期货的市场庄家增至七家.
 
   * 大公报:
     --中国交通建设                    公布,近日中标多项工程,涉及总金额约37
 .82亿元人民币.
     --中国人保         公布,1月份子公司中国人民财产保险、中国人民健康保险
 及中国人民人寿保险所获得的原保险保费收入,总共为301.2亿元人民币,按月增加35.
 7%.(完)
    
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