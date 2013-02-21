《香港报摘》--其他报纸重要消息2月21日

* 明报: --银联集团宣布将推出人民币债券成分的强积金基金,这是强制性公积金计划管 理局上月批出的四只人民币主题基金之一. --中国燃气 副董事总经理兼首席财务官梁永昌表示,与中石化<0386.HK > 成立合资公司的商议已届成熟阶段,但整个合作协议中配售股份的细节 仍未谈妥. * 星岛日报: --和黄 旗下3英国以2.25亿英镑底价,成功在英国投得位于800MHz谱段2 条5MHz的4G频谱. --新世界发展 营业及市务总监杨文表示,本年度集团将推出六个新盘项 目发售,其中重点为元朗区共2,005伙住宅单位. * 东方日报: --意大利下月起将会向海外投资者买入意大利企业股份时征收0.22%的交易税,业 界指出不但会影响普拉达(PRADA) ,同时也会打击投资者对意大利电单车品 牌Ducati等有意来港上市的意大利企业的投资意欲. --港交所 公布,中国银行(香港) 加入成为人民币货币期货的 市场庄家,下周一(25日)起生效,令人民币期货的市场庄家增至七家. * 大公报: --中国交通建设 公布,近日中标多项工程,涉及总金额约37 .82亿元人民币. --中国人保 公布,1月份子公司中国人民财产保险、中国人民健康保险 及中国人民人寿保险所获得的原保险保费收入,总共为301.2亿元人民币,按月增加35. 7%.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.