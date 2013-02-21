中国个股: 东电B控股股东拟换股吸收合并上市公司,以实现A股上市

* 东电B控股股东浙能电力拟发行A股,同时换股吸收上市公司

* 换股价0.779美元/股,较基准日前20日均价溢价41%

* 同时按0.580美元/股提供现金选择权

* 本次换股吸收合并不构成借壳上市,亦无配套融资

路透上海2月21日 - 中国浙江东南发电股份有限公司 周四公告称,控股股东--浙能电力拟向除自身外的其他股东发行A股股票,并以换股方式吸收合并上市公司,从而实现东电B股转为A股上市.

东电B表示,本次换股吸收合并和浙能电力发行A股同时进行,互为前提.浙能电力是次发行A股全部用于换股吸收合并东电B,不构成借壳上市,亦不安排配套融资.

具体方案中,东南发电换股价格为0.779美元/股(4.90元人民币/股),较定价基准日前20个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%;同时浙能集团和中金公司并按0.580美元/股的价格,向除浙能电力外的股东提供现金选择权.

中证报同日引述市场人士表示,参与以往资本市场换股吸收合并案例中的换股溢价,大致为停牌前20个交易日价格的7.04%-31.32%,平均值为21.95%.据此看来,此次东电B换股吸收合并溢价高于平均溢价一倍左右.

东电B公告称,结合资本市场情况和合并东南发电后的盈利情况等多重因素,预计浙能电力A股发行价格区间为5.71元/股-6.63元/股.换股比例为:东南发电的换股价格/浙能电力A股的发行价格.

东电B本次换股吸收合并中,双方财务顾问分别为中金公司和摩根士丹利华鑫证券.

本次换股吸收合并前,浙能电力合计持有东南发电39.80%的股份,为其控股股东.2012年浙能电力实现营业收入470.6亿元,实现归属于母公司股东的净利润34.97亿元,净利同比增长约59%.

截至2012年12月31日,浙能电力共控股13家火力发电电厂,控股装机容量1,934万千瓦;合营、参股12家电厂,合计权益装机容量643.76万千瓦.按装机容量计,该公司为浙江省最大的电力生产企业.

另外,东电B表示,公司股票将于今日(周四)复牌.自去年11月21日起,因大股东浙江浙能电力正筹划与其相关的重大资产重组事项,东电B股票停牌,停牌前收报0.574美元.

东电B同日公布的2012年业绩报告显示,该公司去年实现营业收入82.12亿元,同比下降4.67%;同期实现归属于上市公司股东的净利7.97亿元,同比增长188%.

此前中集集团 已成功以介绍方式转股H股市场,成为业内首家B转H公司,当时公司允许国内居民股东持有中集H股并抛售,但不可买入.之后万科 亦宣布其B转H计划,方案思路与中集集团类似.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)