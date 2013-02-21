中国证券: 券商现场检查工作上半年完成,资管通道业务系重点--证监会

路透北京2月21日 - 中国证监会周三在媒体通气会上称,2013年度的证券公司现场检查将重点针对券商近年来快速发展的资产管理业务开展情况和合规管理、风险管理机制健全与运行情况进行(资管、风控、合规),而通道业务则是资管业务的检查重点.

证券时报报导援引证监会有关部门负责人称,近日已向系统内各有关单位发出通知,对2013年度证券公司现场检查工作作出了部署,将在兼顾例行全面检查和巡回现场检查的基础上,重点针对证券公司近年来快速发展的资产管理业务开展情况和合规管理、风险管理机制健全与运行情况进行.

上述负责人表示,对于和银行、信托合作开展的资管业务,将是本次现场检查中资管业务检查的重点.在例行全面检查和巡回现场检查中,有一部分券商将接受全面检查.

报导并称,证监会已要求各证券公司于今年3月20日前完成上述检查事项的自查,并将于上半年完成现场检查.

券商资产管理业务新规发布之后,为了争抢规模,证券公司接替信托公司成为和银行合作"通道"业务的主力.通道业务,即银行的变相贷款,客户和贷款项目本身都是银行的资源,只是受银监会有关规定限制,不能直接拿理财客户的资金给项目放贷款,所以就诞生了逃避监管的中间借道者.通道业务为中间人带来的成本几乎可忽略不计,收益率也不高,但是规模大了之后,还是有很大利润的.