港报社评: 出口得进口失,日圆贬值非灵丹--信报2月21日

日本财务省昨天公布,1月贸易逆差创出单月最高纪录,逾16,000亿日圆,连续7个月出现逆差.虽然日圆贬值对出口有利,但进口能源成本上升,反令贸易逆差扩大.一旦经常账持续恶化,最终恐怕削弱投资者对日本债券的信心. 整体上看,1月出口明显受惠于圆汇自去年11月底起贬值之利,但进口增幅更大,生产成本上升,基于核电停运,燃料进口持续增加,相信中短期内也难以改变.因此,对日本来说,日圆贬值并非治经济沉疴的万灵药. 7国集团和20国集团会议后,声明没有对日圆贬值加以申斥,圆汇走贬之路亦看不到终结端倪.据外媒消息,在遴选新央行行长上,如今财务大臣麻生太郎和首相安倍晋三之间意见出现分歧,不过,无论谁人最后当选,都无改通过进一步货币量宽来刺激日本经济的政策方向. 昨天麻生在国会表明,日本无意购买外国债券;安倍也表示,日本购买外国债券的必要性已然降低,意味日本暂时放弃了采用更偏激的手段直接促贬日圆.然而,在圆汇急遽贬值成为国际间焦点,加上安倍出访美国在即,这些政客声音并不足以改变日圆贬值大势. 从去年11月迄今,日圆贬值近20%,如今贸易连续7个月逆差,在日圆急贬之下,出口虽然增加,但进口增幅在成本上涨下,贸易逆差更创下30多年来单月新高,在内外压力下,不排除安倍政府对圆汇贬值的策略作出阶段性微调.