台湾金融: 金管会全力发展债券市场,鼓励企业发行人民币债--报载

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北2月21日 - 台湾本地媒体报导,金管会主委陈裕璋宣示今年重点工作是全力发展台湾债券市场,将鼓励境内、外发行人在台湾发行人民币计价债券--即宝岛债;其余是吸引外国机构在OBU(国际金融业务分行)、OSU(国际证券单位)发行外币计价债券.
工商时报报导指出,陈裕璋认为,发展债市将可以有效去化金融机构收取的人民币存款或保费外,也能吸引国人或国外资金来台投资。
经济日报也引述他的话表示,目前保险业的投资项目是正面表列,现行情况只能投资香港的人民币计价债券,近期金管会将修改相关规定,让保险业也能投资在台发行的人民币债券,"届时发行与购买管道就能畅通". 工商时报指出,陈裕璋认为,台湾金融机构的人民币部位正在累积,若是国内企业在OBU直接发行人民币债券,国内的企业、资金持有者,对这些企业比较了解,相对投资意愿就会提高,他"对这个市场一直认为有机会",至于外国机构愿意来台湾OBU发外币债,不用结汇,在境外发,未来也可在柜买中心挂牌,在相关资讯揭露、审查上也会给予弹性. 媒体指出,金管会今年另一个施政重心就是要推动"创柜板",陈裕璋表示,企业上市柜门槛较高,须有一定经营成果后才能挂牌,但创柜板不同,目的是要协助小型企业、微型企业取得创业资金或资本金,让有创意公司能获得资金上的挹注.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。