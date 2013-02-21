台湾金融: 金管会全力发展债券市场,鼓励企业发行人民币债--报载

经济日报也引述他的话表示,目前保险业的投资项目是正面表列,现行情况只能投资香港的人民币计价债券,近期金管会将修改相关规定,让保险业也能投资在台发行的人民币债券,"届时发行与购买管道就能畅通". 工商时报指出,陈裕璋认为,台湾金融机构的人民币部位正在累积,若是国内企业在OBU直接发行人民币债券,国内的企业、资金持有者,对这些企业比较了解,相对投资意愿就会提高,他"对这个市场一直认为有机会",至于外国机构愿意来台湾OBU发外币债,不用结汇,在境外发,未来也可在柜买中心挂牌,在相关资讯揭露、审查上也会给予弹性. 媒体指出,金管会今年另一个施政重心就是要推动"创柜板",陈裕璋表示,企业上市柜门槛较高,须有一定经营成果后才能挂牌,但创柜板不同,目的是要协助小型企业、微型企业取得创业资金或资本金,让有创意公司能获得资金上的挹注.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)