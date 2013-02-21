港报社评: 楼控要见效,习李铁腕问责诸侯--经济日报2月21日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
总理温家宝昨宣布楼控5招,惟招式不是欠新意,就是力度逊预期.楼控关键已非在行将卸任的温家宝,而是接棒的习李新班子能否雷厉风行,落实楼控责任制,动真章摘去楼控不力的地方诸侯乌纱,以拆楼市炸弹.
外间在细读这五招措施后,却有雷声大雨点小之忧,原因有二.其一,五招中较具新意的,是明示会扩大房产税试点.惟中央在上海及重庆试行房产税已2年多,外界原预期中央在总结沪、渝经验后,今年会将房产税推向全国.可惜中央昨只表示扩大试点,即非全国推行,力度逊预期,恐对复炽楼市难起遏抑显效. 其二,其他招数则是新瓶旧酒,如要求地方制定楼价目标、严格限贷、实行问责制等.这些政策自2010年的“新国十条”出台以来,已不断老调重弹.且按过往经验来看,这些措施顶多只能暂压楼市升势,待市场消化辣招后,楼市狂态又会复萌,楼价愈调愈涨. 现届胡温班子在任10年来楼控成效未彰,并非因招数不够辣,外界反认为目前的楼控已是史上最严,楼控不收效的底因是地方阳奉阴违.中央近年虽一再强调要推楼控问责制,考核官员楼控成绩,如温家宝昨又重申此政策,惟现实上却未见问责制落实. 习李新班子自去年11月晋身政治局常委、接掌党内权力后,即展示强势作风,掀起反腐风暴,将大批贪官拉下马树立威信.习李若能以反腐的强势姿态,铁腕实施楼控问责制,严惩执法不力官员,才有望拆除楼市炸弹.否则楼控只能续走过场,楼市泡沫势成中国经济社会,以至习李管治的计时炸弹.
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。