美国与加拿大经济指标预测--2月21日-2月28日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 2月18日当周 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.1% 持平 (较上年同期) +1.6% +1.7% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.9% 平均每周实质所得(较前月) -- +0.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月16日当周 35.5 34.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.25 续请失业金人数(万人) 2月9日当周 317 311.4 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 55.5 55.8 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 490 494 1500 美国经济谘商会领先指标 1月 +0.3% +0.5% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 正1.0 负5.8 1630 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 1月 -- +0.2% 2300 SEMI北美半导体设备制造商订单出货比 1月 -- 0.92 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大CPI(较前月) 1月 +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.7% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.6% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.3% +0.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 2月15日当周 -- 129.6 1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字18.5 截至12月年内 -- 赤字124.2 * 2月25日当周 2月25日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 1月 -- 0.02 1530 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 2月 -- 5.50 2月26日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 2月23日当周 -- +2.7% 1355 美国Redbook连锁店销售(较前月) 2月23日当周 -- +1.5% 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月 12月 +0.7% +0.6% ) 1500 美国消费者信心指数 2月 59.3 58.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 1月 38 36.9 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 2月 -- 负12 1530 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 2月 -- 正5.8 2月27日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 2月22日当周 -- 782.4 再融资指数 -- 4,244.6 1330 美国耐久财(耐用品)订单 1月 -4.4% +4.3% 扣除运输的耐久财订单 +0.3% +1.0% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.9% 扣除飞机的非国防资本财 +0.2% -0.3% 1500 美国成屋待完成销售 1月 +1.7% -4.3% -- 美国建筑许可(万户) 1月修正值 -- -- 2月28日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 -- 赤字189.1 1330 加拿大PPI(较前月) 1月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.2% 1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季修正值 +0.5% -0.1% 最终销售 -- +1.1% GDP隐性平减指数 +0.6% +0.6% 个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2% 核心PCE物价指数 -- +0.9% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月23日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(百万人) 2月16日当周 -- -- 1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 54.5 55.6 1600 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 2月 -- 负2 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。