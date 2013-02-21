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市场报道 | 2013年 2月 21日 星期四 09:19 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月21日-2月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

  * 2月18日当周  
 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   1月      +0.1%        持平
                              (较上年同期)                           +1.6%       +1.7%
             核心CPI(较前月)                                         +0.2%       +0.1%
                   (较上年同期)                                      +1.8%       +1.9%
             平均每周实质所得(较前月)                                   --       +0.6%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)              2月16日当周       35.5        34.1
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --       35.25
             续请失业金人数(万人)                    2月9日当周        317       311.4
 1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           2月初值       55.5        55.8
 1500     美国成屋销售年率(万户)                            1月        490         494
 1500     美国经济谘商会领先指标                            1月      +0.3%       +0.5%
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                    2月      正1.0       负5.8
 1630     美国克里夫兰联邦储备银行CPI                       1月         --       +0.2%
 2300     SEMI北美半导体设备制造商订单出货比                1月         --        0.92
 
 2月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     加拿大CPI(较前月)                                 1月      +0.2%       -0.6%
                  (较上年同期)                                       +0.7%       +0.8%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                  +0.1%       -0.6%
                         (较上年同期)                                +1.1%       +1.1%
 1330     加拿大零售销售(较前月)                           12月      -0.3%       +0.2%
 1530     美国ECRI一周领先指标                      2月15日当周         --       129.6
 1600     加拿大预算(亿加元)                               12月         --    赤字18.5
                                                   截至12月年内         --   赤字124.2
 
  * 2月25日当周
 2月25日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数                1月         --        0.02
 1530     美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                  2月         --        5.50
 
 2月26日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           2月23日当周         --       +2.7%
 1355     美国Redbook连锁店销售(较前月)             2月23日当周         --       +1.5%
 1400     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月          12月      +0.7%       +0.6%
          )                                                                 
 1500     美国消费者信心指数                                2月       59.3        58.6
 1500     美国新屋销售年率(万户)                            1月         38        36.9
 1500     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                  2月         --        负12
 1530     美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数              2月         --       正5.8
 
 2月27日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1200     美国抵押贷款指数                          2月22日当周         --       782.4
                    再融资指数                                          --     4,244.6
 1330     美国耐久财(耐用品)订单                            1月      -4.4%       +4.3%
             扣除运输的耐久财订单                                    +0.3%       +1.0%
             扣除国防的耐久财订单                                       --       +0.9%
             扣除飞机的非国防资本财                                  +0.2%       -0.3%
 1500     美国成屋待完成销售                                1月      +1.7%       -4.3%
  --      美国建筑许可(万户)                          1月修正值         --          --
 
 2月28日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1330     加拿大经常帐(亿加元)                           第四季         --   赤字189.1
 1330     加拿大PPI(较前月)                                 1月         --        持平
                  (较上年同期)                                          --       +0.2%
 1330     美国实质国内生产总值(GDP)环比年率        第四季修正值      +0.5%       -0.1%
             最终销售                                                   --       +1.1%
          　　GDP隐性平减指数                                        +0.6%       +0.6%
             个人消费支出(PCE)物价指数                                  --       +1.2%
             核心PCE物价指数                                            --       +0.9%
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)              2月23日当周         --          --
             初请失业金人数四周均值(万人)                               --          --
             续请失业金人数(百万人)                 2月16日当周         --          --
 1445     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                     2月       54.5        55.6
 1600     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                  2月         --         负2
   (完)
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