港报社评: 大规模走私港奶到广西,正本清源须内地配合--明报2月21日

政府设电话热线协助港妈购买奶粉,另外将修订法例,限制每人最多只能携带2罐奶粉出境,以此打击来港扫货的“蚂蚁兵团”,奶粉荒暂时纾解;不过,政府若不找出导致奶粉荒的真正原因,难保日后问题不再浮现.侦查采访发现,港版奶粉被私帮大规模经越南走私到广西,相信是导致本港出现奶粉荒的一个重要原因,政府须全面掌握情后,对症下药,除了修例应对,还要与内地当局沟通协作,才有可能消除私帮走私奶粉而衍生的问题. 若走私集团所取得大批量港版奶粉,要参考本港的市价定价,则个中涉及的利益操作或许就不足为外人道,而港人父母是受害者.本来,香港是自由港,对货品进出不应有限制,只要有政策措施,或奶粉供应商、零售商做到确保本港婴幼儿都有奶粉吃,港妈毋须为奶粉焦虑频扑,则供应商进口奶粉后,卖给什么人、转运到什么地方,根本就不是问题. 只是,从种种迹象看来,奶粉供应的利益链罔顾社会责任和港人利益,只为一己私利筹谋.政府将修订“进出口(一般)规例”,限制携带奶粉离境,深圳方面亦配合打击水货客,相信短期内可以收到效果,但是只要有利可图,相信营运水货的人仍会有办法突破规限,所以,捣破水货的深层操作,才可以使奶粉市场保持健康运作. 私帮大规模走私奶粉的情况被揭露后,所谓奶粉短缺的部分真象有一定程度被揭开了,政府应该全面了解情况,然后与内地交换情报,以确切措施打击走私活动,才有望正本清源,彻底解决问题.