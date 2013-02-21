港报社评: 发展商"零标书"买保险--星岛日报2月21日

轻铁天荣站上盖物业发展权招标,以"零标书"收场,显示发展商不肯以贵过面包的价钱买面粉,同时令人关注政府增加房屋供应的步伐会否拖慢. 发展商弃投,一个可能性是采用压价策略.铁路站上盖或毗邻物业发展流标,已经发生多次,2005年有屯门站,2007年有荃湾西站7区,去年有大围站,最后重新推出时,往往以调低补地价金额或改变招标形式成交.发展商不入标,反映对这区楼价走势看得比较保守,透过压价来减低风险.究竟今次"零标书"是个别事件还是新的走势,再看1-2次投地结果就会较清晰. 住宅成交量跌价升,部分优质单位,频频升破本身屋苑最高尺价.官员近日不断发出警告,有的提出港人家庭欠债对本地生产总值比率,逼近历年最高纪录,有的直接形容楼市有泡沫,美国经济复苏步伐渐稳,息口掉头向上再非遥不可及.发展商采用低价投地策略,为楼市日后转势留下较大缓冲. 地皮流标,除了压价效能,还拖慢政府增加房屋供应的步伐.政府加推土地,发展商多了选择,可择肥而噬,有土地卖不出,建屋步伐拖慢,可延长住宅奇货可居的日子,维持市民对供应不足的心理预期.政府如果希望增加供应,对地价就很难坚持不减,否则楼价愈升愈高,到他日泡沫爆破时,今日低价投地的发展商,已经铺好了厚厚的安全垫;至于高价买楼的市民,如果没有做足安全措施,恐怕到时会跌得很伤.