港报社评: 流标响警号,高地价需检讨--文汇报2月21日

港铁天水围轻铁天荣站上盖项目昨日截标,最终在没有收到任何发展商提交标书的情况下流标.港铁上盖项目流标,反映发展商对后市有保留,是对本港楼市发出的强烈警号,值得重视.随着日后仍有更多土地推出市场招标,政府应检讨高地价政策,调整地价,既避免再次流标打击市场信心,也防止影响建屋目标.市民亦应密切注意楼市情况,置业量力而为. 本港一直奉行高地价政策,政府从卖地中获得可观收入,积累丰厚收益,成为财政储备主要来源.政府有需要适时检讨高地价政策,配合本港房屋发展需要.政府为落实短、中、长期建屋目标,除继续推出大量土地外,也需要发展商配合建屋,以满足今后一手楼供应需求,达致调节楼市的目的.在高地价政策下,部分土地地价高于市场期望,不但令发展商竞投却步,而且增加建屋成本,间接推高楼市. 本港未来仍有多幅土地推出,政府避免贱卖土地之余,亦应藉今次事件合理调整高地价政策,注意地价、土地供应和楼市发展的关系,重新检视招标价,以免今后再出现地价与市场期望脱节而流标的情况,打击市场信心.政府要确保未来建屋量达标满足需求,也要保障楼市更健康平稳发展.市民亦须密切留意市况和市场讯号,衡量风险,量力而为,避免盲目追高.