香港个股: 百丽预估2012年度净利将微增,位于分析师预估近低端

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 称,2012年净利将"轻微增长",位于分析师预估区间的较低端.公司股价周四开盘跌12.85%.
百丽周三晚间在联交所发布公告称,知悉若干分析师估计公司净利在42.87-48.54亿元人民币间,而董事会预期净利将"在分析师报告所载的预计区间中接近较低端."
百丽2011年净利为42.55亿元人民币.按此计算,分析师预估公司净利增长幅度在0.75%-14%.公司业绩将在下个月公布.
百丽昨日股价收高2.1%至历史高点18.36港元,过去一个月来升2.5%.
百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等,竞争对手包括达芙妮 0210.HK,九兴控股 1836.HK 等.根据公司资料,2011年中国女鞋按营业额的前十大,百丽有六个品牌入列.(完)
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浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。