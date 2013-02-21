香港个股: 百丽预估2012年度净利将微增,位于分析师预估近低端

路透香港2月21日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 称,2012年净利将"轻微增长",位于分析师预估区间的较低端.公司股价周四开盘跌12.85%.

百丽周三晚间在联交所发布公告称,知悉若干分析师估计公司净利在42.87-48.54亿元人民币间,而董事会预期净利将"在分析师报告所载的预计区间中接近较低端."

百丽2011年净利为42.55亿元人民币.按此计算,分析师预估公司净利增长幅度在0.75%-14%.公司业绩将在下个月公布.

百丽昨日股价收高2.1%至历史高点18.36港元,过去一个月来升2.5%.

百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等,竞争对手包括达芙妮 0210.HK,九兴控股 1836.HK 等.根据公司资料,2011年中国女鞋按营业额的前十大,百丽有六个品牌入列.(完)

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