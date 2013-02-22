《中国债券市场每日交易备忘》--2月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国五矿集团20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),建设银行和兴业银行主承 中国中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA),北京银行和建行主承 武钢集团63亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中行和交行主承 山东路桥集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 中国北车 40亿元一年期短融041359008,票面利率4.07% 中国电力投资集团30亿元六个月期超短融011310001,票面利率3.80% 章源钨业 2亿元一年期短融041352003,票面利率5.00% 中信证券 50亿元三个月期短融071303002,票面利率3.65% 中国铝业公司50亿元三个月期超短融011315001,票面利率3.70% 重庆綦江区东部新城12亿元七年期固息债1380049,票面利率6.75% 昆明滇池投资12亿元七年期固息债1380053,票面利率6.50% ============================================================================ 三、缴款: 成都文化旅游发展集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1380057,票面利率6.50% 南昌城建设13亿元七年期固息债1380058,票面利率6.19% 中国大唐集团50亿元人民币三个月期超短期融资券 辽宁大连海洋渔业集团5亿元一年期短融 河北信息产业投资公司2亿元一年期短融 中金公司10亿元三个月期短融 国泰君安证券30亿元三个月期短融 湖南高速公路建设开发公司19亿元一年期短融 浙江旅游集团3亿元一年期短融 北方联合电力10亿元一年期短融 江阴公有资产经营公司4亿元三年期中票 福建投资集团13亿元五年期中票 中石油集团200亿元五年期中票 富通集团4亿元三年期中票 辽宁大连海洋渔业集团4.5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 西王集团10亿元一年期短融041252005到期兑付,票面利率6.14% 福耀玻璃 6亿元一年期短融041253008到期兑付,票面利率5.01% 中天建设集团6亿元一年期短融041254007到期兑付,票面利率7.30% 吉林昊融有色金属集团3.9亿元一年期短融041260006到期兑付,票面利率7% 重庆对外经贸(集团)2.2亿元一年期短融041261006到期兑付,票面利率8.20% 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融041266003到期兑付,票面利率7% 山西阳光焦化集团股份3亿元一年期短融041262006到期兑付,票面利率8.9% 国家开发银行350亿元10年期固息金融债110208付息,票面利率4.62% 进出口银行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110301付息,基本利差0.65% 重庆渝富资产经营集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180029付息,票面利率6.33% 临汾投资建设公司20亿元八年期固息债1180030付息,票面利率7.23% 广西农垦集团10亿元六年期发行人选择权(3+3)固息债1180031付息,票面利率6.98% 山东太阳纸业公司5亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1182035付息,基本利差2.60% 中粮集团50亿元三年期中票1182036付息,票面利率4.78% 东方航空集团5亿元五年期中票1182037付息,票面利率5.31% 中国石油天然气集团100亿元七年期固息债1280017付息,票面利率4.50% 中国石油天然气集团100亿元15年期固息债1280018付息,票面利率5.00% 浙江金汇五金产业8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280019付息,票面利率8.50% 辽宁方大集团5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1280020付息,票面利率8.09% 辽宁方大集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280021付息,票面利率8.29% 安徽交通投资集团5亿元五年期中票1282038付息,票面利率6.41% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国证券投资者保护基金公司有关负责人表示,投资者保护基金的风险防范管理要前移,将探索通过持有更多上市公司股票的方式行使股东权利,扩展保护基金的业务范围,积极研究向暂时陷入困境的证券公司、基金公司提供紧急救助为市场提供流动性支持.

国家统计局今日公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ============================================================================