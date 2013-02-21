钢铁产业: 亚洲1月钢产量增加,抵消欧盟及美国的下滑态势

路透纽约/伦敦2月20日 - 一个行业组织周三公布的数据显示,中国乃至整个亚洲1月的钢铁产量增加,抵消了欧美等多数地区的下滑态势.

国际钢铁协会的数据显示,1月全球粗钢产量较上年同期增长0.8%,至1.25亿吨.

中国当月产量增加4.6%,至5,930万吨,亚洲的总产量增加4%,至8,230万吨.

"中国1月的数据非常强劲,最近市场的人气已略有改善.过去几个月的钢价走高,激励生产商增加产出,"英国咨询机构Meps的中国钢市分析师Jeremy Platt表示.

"补充库存持续进行,不过主要基于投机目的,而非真实需求,因2013年的市场走向仍有很多不确定因素."

Meps预计2013年中国钢铁产量将达到7.55亿吨,或比去年增长约5%.

其他亚洲国家的产出亦稳健增长,日本和印度分别增加2.7%和3.8%.

**其他地区的产出下滑**

欧盟1月钢产量下滑5%,至1,350万吨.德国产量增长5.4%,而法国和西班牙分别减少1.3%和2.5%.

欧盟第二大钢铁生产国--意大利的产量骤降近20%,主要由于该国最大的钢铁生产商ILVA的减产.