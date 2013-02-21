钢铁产业: 亚洲1月钢产量增加,抵消欧盟及美国的下滑态势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/伦敦2月20日 - 一个行业组织周三公布的数据显示,中国乃至整个亚洲1月的钢铁产量增加,抵消了欧美等多数地区的下滑态势.
国际钢铁协会的数据显示,1月全球粗钢产量较上年同期增长0.8%,至1.25亿吨.
中国当月产量增加4.6%,至5,930万吨,亚洲的总产量增加4%,至8,230万吨.
"中国1月的数据非常强劲,最近市场的人气已略有改善.过去几个月的钢价走高,激励生产商增加产出,"英国咨询机构Meps的中国钢市分析师Jeremy Platt表示.
"补充库存持续进行,不过主要基于投机目的,而非真实需求,因2013年的市场走向仍有很多不确定因素."
Meps预计2013年中国钢铁产量将达到7.55亿吨,或比去年增长约5%.
其他亚洲国家的产出亦稳健增长,日本和印度分别增加2.7%和3.8%.
**其他地区的产出下滑**
欧盟1月钢产量下滑5%,至1,350万吨.德国产量增长5.4%,而法国和西班牙分别减少1.3%和2.5%.
欧盟第二大钢铁生产国--意大利的产量骤降近20%,主要由于该国最大的钢铁生产商ILVA的减产.
美国的产量减少5.8%,至730万吨.北美的总产量下滑3%.(完) (编译 丁琦; 审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。