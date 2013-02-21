港报财经评论: 高风险低回报的世界--信报2月21日

高风险低回报的世界 /习广思 中港股市陷入等待当中,公司盈警盈喜消息告一段落,但真正的业绩期下周才展开,中资股更要等到3月初后,市场除了希望了解中资公司下半年的复苏情况外,更加希望听到管理层对今年前景提供一些指引.不过,对于今年的经济前景,谁又能给这些公司管理层一点指引呢?纵然过去三个月,由中国到省的人事变动,及至新领导人偶然发表想法,市场期待的还是新领导层在两会有更清晰的定调.虽然市场炒作一些具政策憧憬的公司,但那都是热钱作怪的炒作,中港股市调整持续,以及海外资金流入放慢,甚至部分流出的情况或多或少反映市场在这段政策及盈利消息真空期内的一种等待及焦虑. 港股调整未休,恒指昨日反弹,A股午后拗腰转向回升,由内银股带动恒指回升,收报23,307点,上升163点,大市成交额655亿港元.恒指上落争持多日,技术走势未脱整固格局,尤其是最后一批下跌的强势股份跌势未完,昨日可见地产、濠赌、保险及券商股反弹乏力.资金炒作未有停止,中国内地环保概念股份逐只捉,昨日风电设备股金风 及中国高速传动 在大行唱好下,配合大成交急涨,亦见半新股如翠华 、惠生工程 股价急升.值得一提的是,港澳自由行承载力开始备受关注,而且中国内地高端消费群开始把奢侈品消费基地转移至欧美旅游地,现时最受惠自由行的商舖不再是金舖,而是药店,不再是五星级酒店,而是三四星级的中低档酒店. 自由行走向低档化,至为受惠的三间公司包括莎莎 、帝盛酒店 及置富.股市整固及调整可被视为一个部署吸纳的机会,事实上,大户及芬佬与阁下一样,眼前也是等待再入市的时机.去年12月资金热是因全球资金配置,今年1月是始料不及的追货,但现阶段炒完二三线残股,又炒了重磅指数股,投资者正在等再入市的时候,引发再入市的因素正如昨日提及,将会是政策及盈利.故此,投资者眼下可以部署吸纳,内房股、工业设备股、金融股则可在调整过后再作吸纳,还有一批与城镇化相关的建筑及建材股份.事实上,过去两个月,债市最明显的调整是投资级别企债,从资金流来看,资金仍然恋栈企债市场. 英镑弱势已成 /苏子 过去一年多来,市场上不断有声音指美股即将见顶或已见顶.然而,美股愈升愈有的势头,却令到一众看淡者大跌眼镜.前天道指再次在14,000点关口以上收市,而高位14,044.82则与2007年的14,198.1历史高位相差只有153.28或1%.目前不少看淡美股者已开始心灰意冷,一些看淡的投资者甚至已变身为看好的投资者.不过,当不少投资者也不再担心美股见顶时,狼来了的故事这时会否成真?值得留意,若真的是狼来了,则道指便会在14,000点关口以上呈现一个对后市走势极为利淡的大双顶.此外,自联储局2009年3月开始启动三轮QE措施后,美股虽然成功呈现愈升愈有的势头,但在上升期间,标普及道指的图表形态却呈现不利美股大方向的上升楔形.自1月下旬开始,道指其实只在高位横行争持,9天RSI及CCI指标早已呈现顶背驰不利讯号.至于日线MACD亦于上周二开始发出沽货讯号,故担心不少投资者期待已久的美股见顶可能随时出现.目前股市看好的投资者宜提高警觉. 美股一旦真的见顶,相信原因或与市场开始炒作联储局或于今年内退市及加息有关,若真的出现此情况,预料美元应可向上作出重大突破,届时所有主要非美元货币将无运行.联储局有退市可能,但昨天英伦银行公布的2月议息纪录却显示英国可能会扩大资产购买计划,结果令本已疲不能兴的英镑兑美元应声急挫逾百点子,一度低见1.5294,看来去年6月的1.5265低位将在稍后失守,随后将下试由2010年的1.4235低位升至2011年的1.6745高位的76.4%调整目标,即1.4827关键支持. 留意英镑的弱势并不如日圆的弱势般触发大量反对声音,目前英镑弱势已成,相信一些汇市炒家只会取易不取难,把日圆短仓获利回吐,并加码建立英镑短仓,坐其顺风车,在此情况下,预料英镑兑日圆后市的走势将失守50天SMA的141.90支持及考验140心理关口.