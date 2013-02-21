中国新债: 国开行下周二将第三次增发1-5期固息债,总额至多300亿

路透北京2月21日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(2月26日)第三次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债"),期限包括一、三、五、七和10年五种,总规模至多300亿元人民币.

刊登在中国债券信息网的公告称,各期限计划增发规模均为至多60亿元;第一、五期债券(1/10年品种)采用单一价格(荷兰式)招标方式,第二、三、四期债券(3/5/7年品种)采用多重价格(美国式)招标方式.

国开行表示,是次增发的五期债券,承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.

国开行于1月8日首次发行的今年第1-5期固息债,期限包括1/3/5/7/10年,各品种发行金额同为60亿元.此后分别于1月22日和2月5日,首次及第二次增发此1-5期固息债,场面均现火热.

以下为1-5期固息债首发,及第一次和第二次增发结果:

一年 三年 五年 七年 10年 票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43% 首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879% 二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

2012年起,国开行开始偿试这种五债同发,被市场戏称为"福娃债"的固息金融债.当年除11月开始发行的45-49期福娃债增发次数仅为两次外,其余均为四次.单个品种增发上限一般在50亿元-70亿元间.

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元,每期至多60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 2月26日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 3月4日 起息日 1月10日 分销期 2月27日-3月4日 上市日 1年:3月6日

3/5/7/10年:3月8日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 --------------------------------------------------- 国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)