港报财经评论: 两会前热身,等机会上车--经济日报2月21日

两会前热身,等机会上车 /林瑞芬 美股周二探高,港股暂缓周一的下跌压力,昨借势反弹0.71%至23,307.国指反弹1.37%至11,683.大市成交额约656亿港元.大市保持温和调整浪势头.期指尾市大低水,又是否预示今日会回调?踏入1月中旬,微观防守股抬头,电能 约从66港元起步,昨收报71.25港元.长江基建 约从47.5港元起步,昨收报51.85港元.领汇 约40港元起步,昨收43港元.港铁 约31港元起步,昨收32.55港元,后三者昨创52周新高.由此反映,市场醒目资金对恒指及国指大势的回调早有准备,有准备的调整,又可以大跌得去边?但若未来大跌空间有限,3个可能完成调整位23,000/22,500/22,000还是在竞猜,调整将是以时间消化,2月初开始的调整浪要行足一个月,还是行埋3月就要观察着. 监势,两大股指仍反覆调整,但个别具两会概念的股份抬头,继节能股LED股抢涨后,昨热炒涨环保股,天津环保 、东江环保 及光大国际 昨涨3%-15%不等,藉口以财政部已公布资料显示,今年将有11省市加大节能环保支出,形势不错.风电股中国高速传动 及金风科技 分别爆升16.1%及10.7%.惟问题是此等股份做环保业,利润就不可能冀望股价突然爆升,短线升得太急,启示投机味浓,反而要保持审慎.若看好相关股份,中长线只能在较低位收集,爆升时减磅才是上策.早在去年11月15日以《中国内地环保股前途无限量》为题,推介过光国,当时股价在3.8港元徘徊,到昨日进一步挑战券商目标上限近5港元,持货3个月进帐约31%,都应够食.有些长期国策受惠股,确需要耐性持有,只求”即食”、”快食”,赚不了大钱,以上述光国为例,如升破4港元又快闪,就等不见现水位. 另一类看好的国策股,也常提及的天然气产业相关股份,先有新奥能源,再有港华燃气 的投资价值分析供大家参详,后者昨升5.1%至6.97港元,未能如愿于6.50港元以下收集只感可惜,可见短线走势由市场决定,那有可能一一估中.若燃气股续升,论背景实力,中国燃气 及华润燃气 都可看位考虑.国策受惠股如看中线,铁路基建股也是可低吸之选,今周铁路货运获大幅加价,预计提升铁路部财力,有助发展铁路基建,中国中铁 及中国铁建 现价反覆整固,不想等抽升后同人抢,可小注分批吸纳.(B04) 4G测试扩大,中移动看俏 /余少文 虽然A股反弹并支撑国企指数回升,但预期中港股市仍是上落格局,等待全国两会、去年全年和今年首季业绩披露.而今年率先调整的中国移动 料受惠3G上客量急增和4G测试扩大,股价有望稳步回升.中国内地股市昨日反覆回升,但上证综合指数仍受制2,400点.而国企指数则重越11,600点却受制11,700点,全日升157点或1.4%,收11,683点,成交额回落至140亿港元,惟有70%主板H股随大市上升.至于红筹指数升9点或0.2%,收4,596点,成交额不足50亿港元.尽管A、H股齐反弹,但维持大市等待消息而处上落格局的看法,除非外围有重大利淡消息,否则3月初召开全国人大和政协会议,3月中开始公布的2012年全年业绩,以及4月披露的2013年首季业绩,都是大市回升催化剂.只是目前缺乏消息下宜采守势,观望为主.若然国指继续整固,是有机会下试11,000点至11,200点,故持股股民宜严守止赚蚀位,即使持有早前推介的天津津燃,帐面回报达20%,也应推高止赚位. 至于踏入今年率先调整的中移动,近日在84港元见支持,昨日收85.95港元,以技术走势来看,反弹阻力在87港元至88港元区间,若然未能升破这区域,小心股价会再跌,下试80港元,原因当然是等待4G来临.中国内地媒体报道,中移动母公司在浙江省部分地区启动4G的试商用后,计划在本月28日即下周在广州和深圳主城区启动4G试商用,后续可根据网络覆盖情况同步扩大试商用范围.今次广州和深圳的测试会采用三星的4G手机,买手机兼捆绑两年约,跟早前杭州、温州、宁波等地租用手机不同,即今次测试属”实战”形式,乐观预期中国内地4G测试在提速,今年底确实有机会发牌,利好中移动. 至于中移动亦加快2G客过渡至3G,故见中移动整体上客量连续七个月份同比下跌,相反3G上客量连续两个月急升,继去年12月3G上客量高达550万户创纪录后,今年1月上客量再创新高至705万户,较去年同期增长1.6倍,表现好过中国联通 17%升幅和和中国电信 6%跌幅,也占1月3G新增上客量比例51%.花旗早前一份报告指出,3G手机供应上升是中移动正面增长催化剂,公司管理层也公布今年3G手机目标为1.2亿部,其中逾80%是智能手机,相信中移动3G客户增长的成本效益更高下,公司下半年盈利或有惊喜.当然,管理层表示今年起4G资本开支或由上市公司承担,会影响今年盈利表现,是股价1月下跌原因,所以维持中移动未来两年盈利持平的看法.