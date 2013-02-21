路透基点: 中铝旗下新疆铝电寻求30亿元人民币贷款用于电解铝项目

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导称,中国铝业旗下新疆铝电有限公司在市场上为其电解铝生产项目寻求30亿元人民币(4.81亿美元)八年期贷款.
北京银行是牵头行,几家中资商业银行也有意参加.
此项贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,两至三年宽限期过后,按半年度分期偿还贷款.
该贷款计划料在3或4月完成.
中国铝业持有新疆铝电有限公司65%的股份,中铝控股子公司焦作万方铝业股份有限公司持有剩余35%的股份.
根据当地政府官网,位于吐鲁番的中铝新疆项目最初投资至多300亿元人民币,建设期三年,料在2014年1月开始运营.(完)
(编译 李爽; 审校 孙茉莉)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。