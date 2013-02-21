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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 09:59 BJT

路透基点: 中铝旗下新疆铝电寻求30亿元人民币贷款用于电解铝项目

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导称,中国铝业旗下新疆铝电有限公司在市场上为其电解铝生产项目寻求30亿元人民币(4.81亿美元)八年期贷款.

北京银行是牵头行,几家中资商业银行也有意参加.

此项贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,两至三年宽限期过后,按半年度分期偿还贷款.

该贷款计划料在3或4月完成.

中国铝业持有新疆铝电有限公司65%的股份,中铝控股子公司焦作万方铝业股份有限公司持有剩余35%的股份.

根据当地政府官网,位于吐鲁番的中铝新疆项目最初投资至多300亿元人民币,建设期三年,料在2014年1月开始运营.(完)

(编译 李爽; 审校 孙茉莉)
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