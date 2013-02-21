香港金融: 财资市场公会将研究离岸人民币拆息定盘价机制管理--报载

路透香港2月21日 - 据香港苹果日报周四报导称,财资市场公会(TMA)将于短期内召开工作小组会议,商讨就优化建议下香港银行同业拆息(HIBOR) 报价的实际操作订立营运细则,以及研究离岸人民币(CNH)等定盘价机制的管理.

市场人士认为,本港若能建立起CNH定盘机制,有利进一步巩固本地离岸人民币市场的流通量和认受性.业界期望今年第二季可以推出CNH拆息定盘,以配合人民币国际化快速发展.

报导指出,TMA的工作小组会议将商讨HIBOR由银行公会过渡至TMA管理的安排,并会就优化建议下HIBOR报价的实际操作订立营运细则.TMA亦会研究将旗下人民币及HIBOR的工作小组合并,成立定盘委员会(Fixing Committee).

身兼TMA人民币工作小组召集人的中银香港 投资主管陈少平称,可能成立的定盘委员会将目前HIBOR及CNH小组合并,日后负责如HIBOR、CNH、港汇或其他定盘机制的管理及检讨工作.

目前离岸人民币同业拆息率报价银行为13家,市场原本期望去年底前能够推出CNH拆息定盘价.

地缘关系、贸易背景以及政策支持下,香港是最早开始且最大的离岸人民币中心,目前在香港的人民币清算平台有202家,至去年11月底,对海外银行的人民币应付及应收款项分别为约1,000亿元人民币.

据金管局的数据显示,2012年人民币资金池约7,000亿元,同比增5%.

为避免银行操纵HIBOR,香港金管局于本月稍早表示,将在未来六个月内宣布一系列加强HIBOR定价机制的措施,如将拆息定价机制的管理职能交予财资市场公会(TMA),以此提升HIBOR定价机制的透明度及稳健性. (完)