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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 14:09 BJT

《国际主要央行公开市场操作一览》--2月21日

路透上海2月21日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FE
D承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的
计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的
承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.


      **美国**
    
    以下为美国联邦储备委员会(FED)自2月7日以来在公开市场的主要操作: 

          操作方式      投放资金(亿美元)           债券到期日区间
    -----------------------------------------------------------------
    2/20  买入公债          33.06              05/15/2020 - 02/15/2023
    2/19  买入公债          14.45              02/15/2036 - 02/15/2043
    2/14  买入公债          51.50              11/15/2017 - 10/31/2018
    2/13  买入公债          14.45              02/15/2036 - 11/15/2042
    2/12  买入公债          33.06              02/15/2020 - 11/15/2022
    2/11  买入公债          14.45              02/15/2036 - 11/15/2042
    2/8   买入通膨保值债券   13.69              04/15/2017 - 02/15/2042
    2/7   买入公债          15.34              02/15/2036 - 11/15/2042
    
    此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动
操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.
    
    其中,在2013年2月13日-2013年3月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约310亿美元的机构债和机构抵押
支持证券.
    
    美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时
还推出新一轮购债计划来刺激经济. 
    
    欲浏览MBS操作详情,请点选(here)
    
    《本周主要新闻》
    
    --美联储(FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购
买资产.美联储上月决定维持每月购买850亿美元的购债计划不变,直到看到就业市场前景有明显改善,不过会议
记录则显示,委员们对该项举措的潜在风险明显感到不安. 
    
    
      **欧洲**
    
    欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:
    
             操作方式         投放资金(亿欧元)      加权利率
    --------------------------------------------------------------
    2/19    七天期反向交易      1,321.72         0.75%(固定利率)
    2/19    七天期定期存款     -2,055.00         0.03%
       
    《本周主要新闻》
    
    --欧洲央行(ECB)发布月报称,欧元走强带来通胀可能低于目标水准的风险,并补充说今年稍晚经济料开始
复苏.一如往常,欧洲央行月报措辞与其主要政策声明基本相同.欧洲央行在月报中指出,"中期物价发展前景的
各种风险看来大致趋于平衡."上档风险源自管制价格调高和间接税,以及油价上涨.下档风险源自经济活动趋弱
,以及近期欧元升值. 
 
    
    --欧洲央行总裁德拉吉试图为有关货币战争的争论降温,不过也表示该央行仍须评估欧元升值对经济的影
响.德拉吉预期欧元区今年稍晚将非常缓慢地复苏,不过他指出,欧元汇率攸关经济增长和通胀情况,并称欧元升
值可能会过度拉低通胀率.德拉吉称,他认为关于汇率的松散评论"既不适当,无益,又可能弄巧
成拙" 

      **日本**
    
    以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
    
          日本央行活期账户余额(10亿日圆)
    -------------------------------------------
    周三                  45,040
    上周三                39,950 
    -------------------------------------------
    当期变化              +5,090   

    
    金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在
央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.
    
    日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此
外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.
    
    《本周主要新闻》
    
    --日本央行1月政策会议记录显示,当时有几位委员表示,至五年可以是选项之一.在该计划下,日本央行购
买距到期时间三年以下的公债,但目标放在期限更长的公债上,可能有助于推低较长期公债收益率. 
 
    
    --日本央行总裁白川方明表示,央行的货币政策并未直接针对日圆汇率."对于购买外国债券未来是否仍是
央行的一个政策选项,他拒绝置评. 
 
 
       **台湾** 

  台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 

  《本周主要新闻》
    
    --台湾央行周三公布,当日共发行3,419.5亿台币存单,若相较存单到期金额3,590.5亿,存单发行余额减171
亿. 
    
    --台湾央行周二公布,当日共发行5,905亿台币存单,若相较存单到期金额6,270亿,存单发行余额减365亿. 

    --台湾央行周一公布,当日共发行2,070.05亿台币存单(加计1,000亿台币的364天期存单),若相较存单到期
金额1,212.05亿,存单发行余额增加858亿. (完)

 (整理 刘昕；审校 康熙泽/边竞)
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