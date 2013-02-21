中国新债: 浙江民泰商业银行下周二起发行15亿元固息金融债,期限三年

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京2月21日 - 中国浙江民泰商业银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(2月26日)起在中国银行间市场发行总额15亿元人民币固息金融债,期限三年,募集资金将主要用于发放小型微型企业贷款.
刊登在中国债券信息网的公告显示,最终票面年利率将通过簿记建档集中配 售的方式确定,在债券存续期内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.
该期债缴款日和起息日同为2月28日,发行期限从2月26日至2月28日.主承销商为中信建投证券、中信银行.
根据大公国际资信评估有限公司的评级结果,本期债券的信用等级为AA-.(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。