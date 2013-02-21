中国新债: 浙江民泰商业银行下周二起发行15亿元固息金融债,期限三年

路透北京2月21日 - 中国浙江民泰商业银行股份有限公司周四公告称,将于下周二(2月26日)起在中国银行间市场发行总额15亿元人民币固息金融债,期限三年,募集资金将主要用于发放小型微型企业贷款.

刊登在中国债券信息网的公告显示,最终票面年利率将通过簿记建档集中配 售的方式确定,在债券存续期内固定不变;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

该期债缴款日和起息日同为2月28日,发行期限从2月26日至2月28日.主承销商为中信建投证券、中信银行.

根据大公国际资信评估有限公司的评级结果,本期债券的信用等级为AA-.(完)

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