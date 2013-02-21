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亚洲 | 2013年 2月 22日 星期五 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--2月21日****

路透2月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
       
 2月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段         预估值          前值
 0700     德国GDP季率细节                              第四季             --         -0.6%
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                         2月          105.0         104.2
                      现况指数                                         108.5         108.0
                      预期指数                                         101.3         100.5
 0900     意大利CPI终值(较前月)                           1月          +0.2%         +0.2%
                   (较上年同期)                                        +2.2%         +2.2%
          意大利HICP终值(较前月)                          1月          -2.0%         -2.0%
                  (较上年同期)                                         +2.4%         +2.4%
 1000     意大利消费者信心                                2月           84.8          84.6
 1000     意大利零售销售(经季节调整)                     12月             --        -0.40%
          意大利零售销售(未经季节调整)                                    --        -3.10%
 1300     加拿大CPI(较前月)                               1月          +0.2%         -0.6%
                  (较上年同期)                                         +0.7%         +0.8%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                                    +0.1%         -0.6%
                         (较上年同期)                                  +1.1%         +1.1%
 1330     加拿大零售销售(较前月)                         12月          -0.3%         +0.2%
 1530     美国ECRI一周领先指标                    2月15日当周             --         129.6
 1600     加拿大预算(亿加元)                             12月             --      赤字18.5
                                                 截至12月年内             --     赤字124.2
 

   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
          
 2月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           现值        预估值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周      卖超6,206            --
           外资投资日本股市(亿日圆)                                买超1,979            --
 2月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                              公布时段           现值        预估值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            1月      顺差21.26            --
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         2月初值           43.6          43.8
                    服务业PMI                                           42.7          44.5
                    综合PMI                                             42.3            --
 0828     德国Markit制造业PMI                         2月初值           50.1          50.5
                   服务业PMI                                            54.1          55.5
                   综合PMI                                              52.7            --
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       2月初值           47.8          48.5
                                                                              
                     服务业PMI                                          47.3          49.0
                     综合PMI                                            47.3          49.0
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                1月        负98.61       负112.0
          公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                 1月      盈余356.1            --
 1330     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 1月           持平         +0.1%
                              (较上年同期)                             +1.6%         +1.6%
             核心CPI(较前月)                                           +0.3%         +0.2%
                   (较上年同期)                                        +1.9%         +1.8%
             平均每周实质所得(较前月)                                  +0.1%            --
 1330     美国一周初请失业金人数(万人)            2月16日当周           36.2          35.5
             初请失业金人数四周均值(万人)                             36.075            --
             续请失业金人数(万人)                  2月9日当周          314.8           317
 1358     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         2月初值           55.2          55.5
 1500     美国成屋销售年率(万户)                          1月            492           490
 1500     美国经济谘商会领先指标                          1月          +0.2%         +0.3%
 1500     美国费城联邦储备银行制造业指数                  2月         负12.5         正1.0
 1630     美国克里夫兰联邦储备银行CPI                     1月          +0.2%            --
 (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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