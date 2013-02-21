主要国家经济指标预测--2月21日****

路透2月21日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 2月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国GDP季率细节 第四季 -- -0.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 2月 105.0 104.2 现况指数 108.5 108.0 预期指数 101.3 100.5 0900 意大利CPI终值(较前月) 1月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 意大利HICP终值(较前月) 1月 -2.0% -2.0% (较上年同期) +2.4% +2.4% 1000 意大利消费者信心 2月 84.8 84.6 1000 意大利零售销售(经季节调整) 12月 -- -0.40% 意大利零售销售(未经季节调整) -- -3.10% 1300 加拿大CPI(较前月) 1月 +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.7% +0.8% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.1% -0.6% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1330 加拿大零售销售(较前月) 12月 -0.3% +0.2% 1530 美国ECRI一周领先指标 2月15日当周 -- 129.6 1600 加拿大预算(亿加元) 12月 -- 赤字18.5 截至12月年内 -- 赤字124.2 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 2月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超6,206 -- 外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,979 -- 2月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 1月 顺差21.26 -- 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 43.6 43.8 服务业PMI 42.7 44.5 综合PMI 42.3 -- 0828 德国Markit制造业PMI 2月初值 50.1 50.5 服务业PMI 54.1 55.5 综合PMI 52.7 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 2月初值 47.8 48.5 服务业PMI 47.3 49.0 综合PMI 47.3 49.0 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 1月 负98.61 负112.0 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 1月 盈余356.1 -- 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 持平 +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.9% +1.8% 平均每周实质所得(较前月) +0.1% -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月16日当周 36.2 35.5 初请失业金人数四周均值(万人) 36.075 -- 续请失业金人数(万人) 2月9日当周 314.8 317 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月初值 55.2 55.5 1500 美国成屋销售年率(万户) 1月 492 490 1500 美国经济谘商会领先指标 1月 +0.2% +0.3% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 2月 负12.5 正1.0 1630 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 1月 +0.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 梁睿雪; 审校 程琳)