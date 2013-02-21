离岸人民币: 台湾等新离岸中心的崛起不影响香港主导地位--星展银行

路透台北2月21日 - 台湾在农历年前积极开展本地人民币业务,随后中国指定了新加坡的人民币清算行.星展银行经济学家周洪礼指出,新离岸人民币中心的崛起将扩大当前体系,并非制造竞争,因此近期发展不致对香港的领先地位造成影响.

周洪礼说,香港在参与人民币国际化进程方面已先行8年发展,市场已经相当成熟,香港作为内地最重要的转港口,处理超过80%的人民币支付.因此,香港拥有大部分来自内地的人民币存款,大规模的人民币资金池加速了人民币计价金融产品市场的发展.

此外,周洪礼表示,香港在地理上最接近内地,政治政上也有中国政府的支持,且中国"十二五"规划表明中国将全力支持香港发展离岸人民币中心,可见香港在人民币国际化进程中扮演的重要角色.

至于台湾,周洪礼认为,台湾境内的人民币业务规模将较OBU交易量大上十倍.此此外,两岸经贸关系紧密将会是台湾未来人民币资金池的主要来源,而星展预估,2014年初台湾的人民币资金池预计将达到1,400亿元人民币,相当于当地存款的2%.

至于金融领域,周洪礼表示,人民币资金池的成长将促进台湾人民币计价的财富管理业务的发展,但有别于新加坡,台湾目前还不是国际金融中心,因此人民币业务和相关产品将主要提供给在地的投资人.

周洪礼提醒,台湾的人民币计价债券市场方面则仍存在一些问题还需解决,比如要在台湾国际版块挂牌的企业必须拥有BBB或更高的信用评级,同时,中国企业和金融机构目前受限无法在台湾发债,这些对市场的健全发展都不利.

台湾离岸人民币业务在农历年前正式开跑.多家银行祭出高利率奇招来吸引民众存放人民币,其中更不乏三个月天期定存利率3.5%或是第三个月定存利率6.66%的高利率.