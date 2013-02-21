离岸人民币: 交易所称中银香港加入人民币期货庄家,下周一起提供报价

路透香港2月21日 - 香港交易及结算所有限公司 指出,中银香港 成为人民币期货的庄家,自下周一(25日)起提供合约的双向持续报价.此举料可增进人民币期货报价的活络度.

交易所在昨日傍晚发布的公告中指出,庄家将在可供交易月份合约提供买卖持续报价,每边至少10张合约(一张合约为10万美元),买卖价差不大于30个点子(相当于0.0030元人民币). 这个去年9月推出的、首支在交易所买卖并以人民币交收结算的美元/人民币货币期货产品,目前已有星展银行 、德意志银行 、工银国际期货、美林国际、新际金融香港以及汇丰等六家庄家. 本地时间上午10:35时,有成交的美元兑人民币期货合约<0#HCUS:>均呈走升,成交量最大的12月合约 升0.0030至6.3120,意味着市场预期至年底汇价将较目前离岸人民币现汇 6.2410贬值约1.14%. 香港联交所去年9月推出人民币期货商品,旨在满足人民币国际化后市场对于相关商品及避险需求.上市五个月以来交易量逐渐增长,至1月底,每日平均成交量550张合约,较去年9月甫推出时的217张倍增. 不过,市场人士也表示,目前主流的商品仍是人民币远期合约以及不交收远期合约(NDF),因其合约弹性较高,较符合企业的避险需求.(完) 浏览离岸人民币其他新闻,请点选 港交所人民币期货价差.................<0#HCUS-SPD:> 港交所人民币期货合约.................... 人民币外汇期权........................ 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币在岸相关新闻 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇动态 全球外汇市场主要消息 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)