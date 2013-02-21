离岸人民币: 交易所称中银香港加入人民币期货庄家,下周一起提供报价

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 香港交易及结算所有限公司 指出,中银香港 成为人民币期货的庄家,自下周一(25日)起提供合约的双向持续报价.此举料可增进人民币期货报价的活络度.
交易所在昨日傍晚发布的公告中指出,庄家将在可供交易月份合约提供买卖持续报价,每边至少10张合约(一张合约为10万美元),买卖价差不大于30个点子(相当于0.0030元人民币). 这个去年9月推出的、首支在交易所买卖并以人民币交收结算的美元/人民币货币期货产品,目前已有星展银行 、德意志银行 、工银国际期货、美林国际、新际金融香港以及汇丰等六家庄家. 本地时间上午10:35时,有成交的美元兑人民币期货合约<0#HCUS:>均呈走升,成交量最大的12月合约 升0.0030至6.3120,意味着市场预期至年底汇价将较目前离岸人民币现汇 6.2410贬值约1.14%. 香港联交所去年9月推出人民币期货商品,旨在满足人民币国际化后市场对于相关商品及避险需求.上市五个月以来交易量逐渐增长,至1月底,每日平均成交量550张合约,较去年9月甫推出时的217张倍增. 不过,市场人士也表示,目前主流的商品仍是人民币远期合约以及不交收远期合约(NDF),因其合约弹性较高,较符合企业的避险需求.(完) 浏览离岸人民币其他新闻,请点选 港交所人民币期货价差.................<0#HCUS-SPD:> 港交所人民币期货合约.................... 人民币外汇期权........................ 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币在岸相关新闻 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇动态 全球外汇市场主要消息 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。