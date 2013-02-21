中港个股: 中国石油将与美国康菲在中国研究开发页岩气

路透香港2月21日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油 称,该公司与美国康菲石油 签署合作协议,其中包括在中国进行页岩气的开发研究.

中石油周三晚间在一份声明中称,中石油将获取康菲两处位于西澳洲海上布劳斯(Browse)盆地波塞冬(Poseidon)项目20%权益,以及陆上凯宁(Canning)盆地页岩气项目29%权益.同时,双方还将研究位于四川盆地内江-大足区块非常规天然气资源.

"此次合作是中石油与康菲全球合作的重要组成部分,也是中石油加强西澳洲海上液化天然气(LNG)和陆上非常规油气合作的重要举措."中石油并称,上述协定需获得相关政府及合作伙伴批准.

根据中国的页岩气发展规划,届2015年页岩气年产量65亿立方米,至2020年提高至600-1,000亿立方米.

中国拥有全球最大的页岩气储量,惟商业开发成本较高.为大力推动页岩气勘探开发,增加天然气供应,中国财政部于去年11月发布中央财政安排事项资金,对页岩气开采企业给予补贴,2012-15年的补贴标准为0.4元人民币/立方米.

中石油H股周四早盘中段由跌转升,香港时间10:48,该股跌0.37%,报10.71港元.(完)