中港个股: 中国石油将与美国康菲在中国研究开发页岩气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油 称,该公司与美国康菲石油 签署合作协议,其中包括在中国进行页岩气的开发研究.
中石油周三晚间在一份声明中称,中石油将获取康菲两处位于西澳洲海上布劳斯(Browse)盆地波塞冬(Poseidon)项目20%权益,以及陆上凯宁(Canning)盆地页岩气项目29%权益.同时,双方还将研究位于四川盆地内江-大足区块非常规天然气资源.
"此次合作是中石油与康菲全球合作的重要组成部分,也是中石油加强西澳洲海上液化天然气(LNG)和陆上非常规油气合作的重要举措."中石油并称,上述协定需获得相关政府及合作伙伴批准.
根据中国的页岩气发展规划,届2015年页岩气年产量65亿立方米,至2020年提高至600-1,000亿立方米.
中国拥有全球最大的页岩气储量,惟商业开发成本较高.为大力推动页岩气勘探开发,增加天然气供应,中国财政部于去年11月发布中央财政安排事项资金,对页岩气开采企业给予补贴,2012-15年的补贴标准为0.4元人民币/立方米.
中石油H股周四早盘中段由跌转升,香港时间10:48,该股跌0.37%,报10.71港元.(完)
(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。