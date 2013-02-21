台湾债市: RP利率渐跌破低档支撑,因资金相对泛滥

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北2月21日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周四稳中趋跌.在市场资金回复农历年前泛滥的状态下,证券与票券商纷纷引导RP利率向下开出,证券商承作的公债RP利率已有少数低见至0.68%.另有票券商将公司债RP自0.73%调降至0.72%.
一大型证券商调度人士表示,今日已将公债RP利率自0.69-0.70%下调至0.68-0.69%,客户基本上也愿意接受,因为市场资金实在太多.至于公司债RP也从0.79-0.80%调整至0.78-0.79%.
但另一证券商则仍维持公债与公司债RP在0.70%及0.80%的既有水准.不过也表示,会尝试跟进开低.
票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日公司债RP利率有下调1个基点至0.72%,公债RP利率则维持0.67%不变.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.70%,少数低见至0.68%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,少数低见至0.78%.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。