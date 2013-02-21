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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 10:56 BJT

台湾债市: RP利率渐跌破低档支撑,因资金相对泛滥

路透台北2月21日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周四稳中趋跌.在市场资金回复农历年前泛滥的状态下,证券与票券商纷纷引导RP利率向下开出,证券商承作的公债RP利率已有少数低见至0.68%.另有票券商将公司债RP自0.73%调降至0.72%.

一大型证券商调度人士表示,今日已将公债RP利率自0.69-0.70%下调至0.68-0.69%,客户基本上也愿意接受,因为市场资金实在太多.至于公司债RP也从0.79-0.80%调整至0.78-0.79%.

但另一证券商则仍维持公债与公司债RP在0.70%及0.80%的既有水准.不过也表示,会尝试跟进开低.

票券商方面,一大型票券商调度人士称,今日公司债RP利率有下调1个基点至0.72%,公债RP利率则维持0.67%不变.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.69-0.70%,少数低见至0.68%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,少数低见至0.78%.(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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