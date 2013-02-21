离岸人民币: 台湾人民币基金送件增温,债券为首选投资标的

路透台北2月21日 - 台湾离岸人民币业务起跑后,投信业者推出人民币计价基金审核待发逐渐增温.竞逐首档发行的人民币计价基金已包括复华人民币伞型基金、富邦中国债券伞型基金及华南永昌人民币高收益债券基金,三档基金不约而同均将人民币债券列为主要投资标的.

至于何时将有首档人民币计价基金通过审核,台湾主管机关金管会证期局官员指出,将依程序审核,暂时不愿透露时程.

投信业内人士指出,复华投信对拔得发行首档人民币基金头筹态度积极,但今年1月2日即转证期局审核的该档基金尚未取得核可,后面追兵已至.富邦投信在本周二已转送证期局审核,而华南永昌的人民币基金则尚处于投信投顾公会自行审理阶段,尚未送至主管机关.

"初期看起来离岸与在岸的人民币债券是大家的首选,"一投信中层主管说.

由于尚处于审核阶段,三家投信业者均对基金内容不予置评.

但熟悉业内操作的投信人士指出,复华的人民币伞型基金中,总额度为200亿元人民币,分为三档子基金,其中二档分别为高收益及稳健型的债券基金,另一档为货币基金;富邦投信则搭配中国高收益债及中国优质债券,与复华考量相同,是为吸引风险承受度不同的投资者;而华南永昌只推高收益债,则着眼于景气复苏后的积极性.

由于台湾RQFII(人民币合格境外机构投资者)尚未上路,目前业者规划以离岸人民币债券为主要投资标的,但对投入在岸人民币债券保持弹性,对在岸收益率较佳的标的,将以所取得的QFII(合格境外机构投资者)额度,透过美元转换后投入.

中国证监会去年7月降低相关机构的QFII资格门槛后,以去年底台湾投信资产规模来看,台湾共有17家中小型投信为新增符合资格.不同于复华及富邦此前即已有QFII额度,华南永昌为此波新增的投信之一.消息人士告诉路透,配合集团母公司华南金控 积极切入人民币市场及大陆布局的策略,华南永昌投信已申请QFII额度,正待批准.

此外,中国国家外汇管理局去年12月修订QFII境内证券投资外汇管理规定后,开放式中国基金可每周汇入或汇出,而一般基金则放宽至每月汇出资金总额不超过上年底境内总资产的20%.这使得基金的赎回与汇出较此前更具弹性,增加投信业者投入人民币在岸债券市场的意愿.

"资金进出比较弹性,对业者和客户来说,都增加投入在岸市场的诱因."上述投信中层主管说.