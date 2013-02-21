路透基点: 建滔化工40亿港元贷款案目前已获三家银行加入--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出目前为止已有三家银行加入建滔化工集团40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款案,承诺金额累计为10亿港元.
据消息人士表示,另外还有约30家银行正在进行授信审核.
先前报导,此案由星展银行和渣打银行牵头,贷款包括24亿港元的定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括16亿港元的循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年.
分三个价格水准向外界发出邀请.承贷3亿港元或以上的银行,可获得综合收益250个基点和主办行头衔.承贷2亿港元,获得综合收益245个基点和办理行头衔.承贷1亿港元,获得综合收益240个基点和协办行头衔.
贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点.一般联贷的回复截止期限为2月22日.
1月底进入一般联贷阶段之前,曾邀请一些银行参贷承诺5亿港元或以上,取得牵头行头衔及综合收益260个基点.
该项贷款由Kingboard Investments Ltd担保.
消息人士称,2007年建滔曾办理一笔40亿港元贷款,12月到期.新的贷款将取代这项贷款.
去年5月,建滔积层板控股融资筹集30亿港元,最高综合收益为288个基点,平均期限为3年.(完) (编译 蔡美珍; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。