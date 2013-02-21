路透基点: 建滔化工40亿港元贷款案目前已获三家银行加入--RLPC

路透香港2月20日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出目前为止已有三家银行加入建滔化工集团40亿港元(5.16亿美元)四年期贷款案,承诺金额累计为10亿港元.

据消息人士表示,另外还有约30家银行正在进行授信审核.

先前报导,此案由星展银行和渣打银行牵头,贷款包括24亿港元的定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括16亿港元的循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年.

分三个价格水准向外界发出邀请.承贷3亿港元或以上的银行,可获得综合收益250个基点和主办行头衔.承贷2亿港元,获得综合收益245个基点和办理行头衔.承贷1亿港元,获得综合收益240个基点和协办行头衔.

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点.一般联贷的回复截止期限为2月22日.

1月底进入一般联贷阶段之前,曾邀请一些银行参贷承诺5亿港元或以上,取得牵头行头衔及综合收益260个基点.

该项贷款由Kingboard Investments Ltd担保.

消息人士称,2007年建滔曾办理一笔40亿港元贷款,12月到期.新的贷款将取代这项贷款.