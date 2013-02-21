中国钢铁: 2月上旬粗钢日产量预估达199万吨,旬环比增长4.36%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京2月21日 - 中国钢铁工业协会最新数据显示,预估中国2月上旬粗钢日产量达199万吨,旬环比增长4.36%.
中联钢(www.custeel.com)周四发布新闻稿援引中钢协旬报称数据并显示,2月上旬重点企业粗钢日产量170.14万吨,增量9.7万吨,旬环比增幅6.08%.
"本旬重点企业的大幅增量使得全国值再次逼近200万吨的大关,主要原因还是由于2月份各厂出厂价格大幅拉高,且连续两月不同程度的赢利,使得重点钢厂生产积极性高涨."新闻稿称.
中国钢铁工业协会此前称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点. (完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。