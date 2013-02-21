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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 11:10 BJT

中国钢铁: 2月上旬粗钢日产量预估达199万吨,旬环比增长4.36%

路透北京2月21日 - 中国钢铁工业协会最新数据显示,预估中国2月上旬粗钢日产量达199万吨,旬环比增长4.36%.

中联钢(www.custeel.com)周四发布新闻稿援引中钢协旬报称数据并显示,2月上旬重点企业粗钢日产量170.14万吨,增量9.7万吨,旬环比增幅6.08%.

"本旬重点企业的大幅增量使得全国值再次逼近200万吨的大关,主要原因还是由于2月份各厂出厂价格大幅拉高,且连续两月不同程度的赢利,使得重点钢厂生产积极性高涨."新闻稿称.

中国钢铁工业协会此前称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点. (完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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