赞比亚取消一中资煤矿采矿牌照

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透卢萨卡2月20日 - 赞比亚(尚比亚)矿业部长Yamfwa Mukanga周三称，该国已取消中资科蓝煤矿（Collum Coal）的牌照，因安全和环保存在问题，且未支付采矿权使用费。
Mukanga表示，该国政府取消了科蓝煤矿持有的全部三个牌照，该矿位于首都卢萨卡以南325公里。
“政府已经接管这些矿山的运营，直至找到合适的投资者。”
Mukanga指出，科蓝煤矿存在安全、健康和环保方面的不良记录，主要是因为雇佣了不合格的员工。
“之前曾要求该矿完全关闭，以便管理层遵守矿山安全部门的要求，但情况并无改善。”
Mukanga称，该矿没有配备救护车或地下急救站等紧急医疗设施，也没有遵照赞比亚法律申报其矿产量。(完) 编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。