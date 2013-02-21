中国货币市场: 隔夜回购利率小升,公开市场创纪录净回笼下资金渐趋均衡

路透上海2月21日 - 在中国央行公开市场创纪录净回笼推动下,银行间市场资金面渐趋均衡.周四早盘隔夜质押式回购利率 自低位小幅回升,其它主要品种亦略涨.

"今天资金比较平衡,没有之前那么松,但也没有很紧张."上海一商业银行交易员称.

他并指出,隔夜品种虽然上涨逾10个基点,但因此前资金过于宽松,隔夜一直处于较低位置,"现在是正常回归吧,估计接下来还会再上一点."

中国人民银行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购

其中:隔夜 2.0274 1.8887 +13.87

七天 2.9971 2.9488 +4.83

14天 3.0582 3.0204 +3.78

上交所债券回购

隔夜 3.5500 1.5200 +203.00

七天 2.8200 2.5750 +24.50

14天 2.8600 2.5000 +36.00

回购定盘利率

隔夜 2.1000 1.9400 +16.00

七天 2.9983 2.9600 +3.83

14天 3.0500 3.0200 +3.00

shibor

隔夜 1.8798 1.8693 +1.05

七天 2.9490 2.9490 0.00