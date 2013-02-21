中国货币市场: 隔夜回购利率小升,公开市场创纪录净回笼下资金渐趋均衡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海2月21日 - 在中国央行公开市场创纪录净回笼推动下,银行间市场资金面渐趋均衡.周四早盘隔夜质押式回购利率 自低位小幅回升,其它主要品种亦略涨.
"今天资金比较平衡,没有之前那么松,但也没有很紧张."上海一商业银行交易员称.
他并指出,隔夜品种虽然上涨逾10个基点,但因此前资金过于宽松,隔夜一直处于较低位置,"现在是正常回归吧,估计接下来还会再上一点."
中国人民银行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购
其中:隔夜 2.0274 1.8887 +13.87
七天 2.9971 2.9488 +4.83
14天 3.0582 3.0204 +3.78
上交所债券回购
隔夜 3.5500 1.5200 +203.00
七天 2.8200 2.5750 +24.50
14天 2.8600 2.5000 +36.00
回购定盘利率
隔夜 2.1000 1.9400 +16.00
七天 2.9983 2.9600 +3.83
14天 3.0500 3.0200 +3.00
shibor
隔夜 1.8798 1.8693 +1.05
七天 2.9490 2.9490 0.00
三个月 3.8800 3.8817 -0.17(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。