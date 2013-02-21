投行观点: 美银美林料2015年前中国不大可能全国性推行房产税

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港2月21日 - 投行美银美林周四发表报告称,中国国务院常务会议对房地产调控的声明,内容并无新意,并相信在2015年前都不大可能真正实现在全国性推行房产税;但假如房价上涨过快,中央政府有可能对压抑投机需求提出新的措施.
面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.但分析认为,中央此前只再次强调房地产调控,未有继续加力.
美银美林报告指出,这虽然可令投资者暂松一口气,但会议纪录给出领导层非常关注快速上升的房价,亦有可能因应未来房价上升而推出新一轮措施.
不过,该行认为会议的内容没有太大新意.例如扩大个人住房房产税改革试点范围于此前已曾多次提及,该行相信在2015年前都不大可能在全国性推行,因这涉及披露个人财富,而这目前受到不少官员的抗拒.
报告称,1月份的房价涨幅录得两年来最快,但刚过去的春节假期住宅成交量低,故当局或会继续观望房地产市场及整体经济情况,才决定下一步怎做.美银美林相信,如房价过快上升,中央将可能推新一轮措施压抑投机.而未来的政策走向,将取决于市场、政策制订者及开发商之间的相互配合.
美银美林表示,目前内地一些非一线城市正面对供应过剩的情况,但一线城市如北京,新屋供应不足的问题日益严重.因此,该行相信假如未来中央要压抑需求的话,很可能只针对个别城市,而不会在全国进行.另一方面,由于要推进城镇化发展,新的领导层或会聚焦于增加住房供应,而非打压需求作为调控房地产市场的手段.
香港上市的内地房地产股周四跟随大盘偏软,富力地产 、绿城中国 早盘尾段跌逾2%,但龙头股中国海外 则持平.万科 则挫2%(完) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。