中国黄金: 中金国际子公司在内蒙一金矿探明储量达148.5吨--新华

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京2月21日 - 中国黄金国际 旗下一家公司在内蒙古自治区探明一处超大型金矿.新华社周四报导称,该金矿资源储量为148.5吨,保有资源储量130.4吨,探明资源储量目前列自治区首位.
该矿位于巴彦淖尔市乌拉特中旗.报导引述内蒙古自治区国土资源厅称,内蒙古太平矿业有限公司自2011年起对乌拉特中旗浩尧尔忽洞金矿开展深部勘查,近日新探明金矿资源储量75.9吨,使已经探明的金矿资源储量达到148.5吨.
报导并称,专家认为这处金矿的深部及外围仍有巨大找矿前景.
根据内蒙古太平矿业公司网站,该企业是由中国黄金国际资源有限公司 (原加拿大金山矿业有限公司)和宁夏核工业地质勘查院于2002年4月组建的中外合作企业.中国黄金国际资源有限公司占股份的96.5%.
中国黄金集团公司是中国黄金国际资源有限公司最大的控股股东,持有该企业39.3%的股份.(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。