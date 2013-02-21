中国股市: 沪综指早盘收跌逾2.7%,受央行大幅回笼流动性及地产调控政策等拖累

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海2月21日 - 中国股市沪综指周四早盘收跌逾2.7%;隔夜海外市场挫跌,而国内央行又在公开市场大幅回笼资金,引发投资者担忧货币政策或有趋紧可能,流动性前景趋淡,早盘金融、有色等板块跌幅居前.
沪综指 早市收报2,331.61点,跌2.74%;上证180金融指数 跌4.14%,而房地产调控政策打压下的地产类指数 则跌2.47%.
"主要原因是美国量化宽松政策可能要退出,引发美股大跌,加上(中国)央行公开市场大规模回笼资金."华西证券研究所研究主管曹雪峰称.
新时代证券一分析师亦表示,由于央行从银行间市场回收了逾9,000亿元人民币,引发投资者担忧,后续流动性或会趋于紧张.
而针对国务院出台的房地产调控政策,房地产板块今日亦走软.不过曹雪峰表示,调控与之前市场传闻的大幅收紧二套房贷等相比,力度不及预期,加上房地产股之前提前反映了利空预期,因此今日跌幅并不算太大,而金融、有色等板块居于跌幅前列.
中国央行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场将净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.
面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院周三强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台. (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。