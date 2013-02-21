中国债市动态: 现券抛压偏重信用债更甚,承接盘尚可收益率上行有限

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海2月21日 - 中国银行间市场周四早盘现券抛盘增多,不过收益率上行幅度尚有限,近来新债持续火爆的行情带动二级市场亦有所表现,不过昨天进出口行三年债招标已稍显疲态,一些机构开始获利回吐以锁定利润.
交易员并指出,尽管今日抛压偏重,但承接盘也相对有力,尤其是短端品种,显示市场对于后市走向仍存不小分歧.
"忙着出债呢,市场已经没有头几天那么好了,"北京一银行交易员称.
上海一银行交易员则认为,近期二级市场的强势都是仰仗一级市场带动,而新债发行利率下行速度过快亦令机构对后市的续降空间预期谨慎.
他并表示,相较利率债,信用债的抛压更多,短融中票都有不少卖盘,因年初以来信用债的表现更强,机构落袋为安的冲动更为强烈.
进出口银行周三下午在银行间债市招标发行的五年期固息金融债,中标利率为3.85%,三年期利率3.62%;投标倍数分别为1.64倍和1.33倍.此前市场对上述两期债的预测均值分别为3.91%和3.62%.
交易员还谈到,央行公开市场短期内转向回收过于泛滥的资金,加之美联储量化宽松政策退出的可能性升温,都令市场预期难于过分乐观.
中国人民银行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.
据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.
剩余期限约4.89年的固息国债130001券 最新成交收益率为3.2650%,上日尾盘为3.26%.(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。