中国债市动态: 现券抛压偏重信用债更甚,承接盘尚可收益率上行有限

路透上海2月21日 - 中国银行间市场周四早盘现券抛盘增多,不过收益率上行幅度尚有限,近来新债持续火爆的行情带动二级市场亦有所表现,不过昨天进出口行三年债招标已稍显疲态,一些机构开始获利回吐以锁定利润.

交易员并指出,尽管今日抛压偏重,但承接盘也相对有力,尤其是短端品种,显示市场对于后市走向仍存不小分歧.

"忙着出债呢,市场已经没有头几天那么好了,"北京一银行交易员称.

上海一银行交易员则认为,近期二级市场的强势都是仰仗一级市场带动,而新债发行利率下行速度过快亦令机构对后市的续降空间预期谨慎.

他并表示,相较利率债,信用债的抛压更多,短融中票都有不少卖盘,因年初以来信用债的表现更强,机构落袋为安的冲动更为强烈.

进出口银行周三下午在银行间债市招标发行的五年期固息金融债,中标利率为3.85%,三年期利率3.62%;投标倍数分别为1.64倍和1.33倍.此前市场对上述两期债的预测均值分别为3.91%和3.62%.

交易员还谈到,央行公开市场短期内转向回收过于泛滥的资金,加之美联储量化宽松政策退出的可能性升温,都令市场预期难于过分乐观.

中国人民银行公开市场今日共进行200亿元人民币的正回购操作,其中28天和91天期各100亿元.据此计算,本周公开市场净回笼9,100亿元,规模创下单周新高.

据美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.