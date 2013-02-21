中国汇市: 人民币即期早盘在淡静中走贬,因隔夜美元大涨

* 人民币即期走低

* 结售汇相对均衡,汇率窄幅波动

* 主因隔夜美元指数大涨

* CNH走贬或使部分购汇需求回到境内

路透北京2月21日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价走贬.客盘较为安静,结售汇相对均衡,交投波幅也缩窄至20余点.交易人士称,人民币主要是在隔夜美元指数大涨后稍贬.

他们并表示,客盘还未完全恢复,节后出现的大笔购汇因素未再出现,尤其是此前押注油盘还会持续购汇而做多美元的头寸,在昨天油盘减少后已于当日午盘主动调整完毕,使得今天盘面更显淡静.

华南一股份行交易员称,香港离岸市场中人民币 近日走贬,与境内汇率差距缩小."这会使部分购汇需求回到境内,在岸的结购汇后期会更趋于均衡.加上人们看到监管层此前的干预,到当前位置也减少了,短期内预期会比较平稳,走势也可能比较平."

北京时间12:22,人民币兑美元即期报6.2417元,上日收报6.2376元.今日人民币兑美元中间价 为6.2846元,上日中间价为6.2804元.

东京汇市美元周四持坚.隔夜美元兑欧元跳升至四周高位,兑日圆也走强,此前美联储发布的1月会议记录显示政策制定者可能不得不在就业市场大幅改善前放缓或停止购买资产.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3250/70,上日尾盘为6.3190.

北京时间12:22,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2390/21元,上一交易日尾盘报6.2340元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

人民币汇率市场报导/掉期

全球主要外汇市场收盘报导

人民币离岸/NDF相关新闻

全球外汇市场主要消息

人民币在岸相关新闻

全球外汇动态