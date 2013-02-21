《台湾新债预测》30年公债102/5得标利率料在1.74-1.76%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北2月21日 - 路透周四的调查显示,台湾周五(22日)将标售的30年期公债102/5A 02105=TWO得标利率将落在1.74-1.76%. 以下为交易员观点整理: * 景气逐渐好转,利率有上行风险,对长券标售不利 * 政府对寿险资金寻求去路态度渐开放,寿险投资管道料增加 * 与20年券的合理利差应该在11-14个基点 * 基于资金配置原则,仍会参与标售取得基本量 以下为预测得标利率区间: * 1.74-1.76%.最低预估在1.73%,最高在1.80%. 最新报价: * 截至本地时间12:30为止,102/5公开发行前交易周四尚无成交.发行前交易期间的高低 点分别为1.7695%、1.7360%. 以下为交易商对102/5期公债得标利率的预估区间: 金融机构 最低(%) 最高(%) 大型寿险1 1.74 1.76 大型寿险2 1.75 1.77 大型寿险3 1.73 1.75 大型寿险4 1.73 1.75 中型寿险1 1.74 1.76 中型寿险2 1.78 1.80 中值 1.74 1.76 (完) 参看台湾债市相关新闻,请点选 ;路透调查请点选 (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。