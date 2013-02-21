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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 12:35 BJT

《台湾新债预测》30年公债102/5得标利率料在1.74-1.76%

路透台北2月21日 - 路透周四的调查显示,台湾周五(22日)将标售的30年期公债102/5A
02105=TWO得标利率将落在1.74-1.76%.  
    
   以下为交易员观点整理:  
   * 景气逐渐好转,利率有上行风险,对长券标售不利
   * 政府对寿险资金寻求去路态度渐开放,寿险投资管道料增加
   * 与20年券的合理利差应该在11-14个基点 
   * 基于资金配置原则,仍会参与标售取得基本量   
    
   以下为预测得标利率区间:     
   * 1.74-1.76%.最低预估在1.73%,最高在1.80%.    
    
   最新报价:     
   * 截至本地时间12:30为止,102/5公开发行前交易周四尚无成交.发行前交易期间的高低
点分别为1.7695%、1.7360%.     
    
   以下为交易商对102/5期公债得标利率的预估区间:     
    
            金融机构              最低(%)               最高(%) 
           大型寿险1                 1.74                   1.76
           大型寿险2                 1.75                   1.77
           大型寿险3                 1.73                   1.75
           大型寿险4                 1.73                   1.75
           中型寿险1                 1.74                   1.76
           中型寿险2                 1.78                   1.80
                中值                 1.74                   1.76
 (完) 
    
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 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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