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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 13:12 BJT

中国新债: 广发证券下周二将招标发行45亿元短期融资券,期限三个月

路透上海2月21日 - 中国广发证券股份有限公司 周四公告称,将于下周二(26日)在银行间债市招标发行45亿元人民币短期融资券,期限三个月(90天).

刊登在中国债券信息网的公告称,上述短融具体招标时间为2月26日10:00-11:00.具体条款如下:

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 广发证券 135 45 3 2/26招标 工商银行 AAA 2/27 2/28

农业银行等 ========================================================================================(完) 参看详情,请点选中国债券信息网网站(here) (发稿 徐永; 审校 曾祥进)
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