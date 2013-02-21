东京美债: 美国10年期公债小涨,但收益率仍持于2%上方

标准普尔500指数 周三创下三个月来单日最大跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.

三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa指出,过去几天美国公债的涨势与风险资产的卖压比起来,似乎相对温和.

"尽管市场人气偏向避险,收益率未跌到2%下...我觉得有些意外."Okagawa是指周三以来10年期美国公债收益率的动向.

市场稍后将有一连串数据出炉,包括消费者物价指数(CPI),一周初请失业金人数,和成屋销售等.

周四稍晚还将发售30年期通膨保值债券(TIPS).(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]