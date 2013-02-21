东京美债: 美国10年期公债小涨,但收益率仍持于2%上方

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
标准普尔500指数 周三创下三个月来单日最大跌幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.
三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa指出,过去几天美国公债的涨势与风险资产的卖压比起来,似乎相对温和.
"尽管市场人气偏向避险,收益率未跌到2%下...我觉得有些意外."Okagawa是指周三以来10年期美国公债收益率的动向.
市场稍后将有一连串数据出炉,包括消费者物价指数(CPI),一周初请失业金人数,和成屋销售等.
周四稍晚还将发售30年期通膨保值债券(TIPS).(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 兰秀娟/张若琪; 审校 程琳/戴素萍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。