澳新汇市: 澳新货币兑美元和日圆续跌,兑英镑则守住涨幅

Arab Bank Australia交易员David Scutt表示,"目前仅仅是美元走强."

美元指数 跳升至三个月高位,因传言有对冲基金被迫结清部位,让投资人有削减空仓的理由.

新西兰元兑美元 跌至0.8340,进一步脱离上周触及的17个月高位0.8534美元.

技术图表显示,下档支撑位在约0.8344美元.

中国央行可能即将展开紧缩周期的担忧亦令成长相关的货币雪上加霜.

然在铁矿石价格创下14个月高位每吨158.90美元后,澳元寻获支撑.

澳元兑日圆 跌至95.62日圆,新西兰元兑日圆 则跌至77.92日圆,自周三以来双双下跌逾1%.

澳元和新西兰元兑英镑的表现较佳,因不断有传言称英国可能会失去其AAA信贷评级.英镑兑澳元 徘徊在8月底以来最低水准1.4846澳元附近,英镑兑新西兰元 报1.8223新西兰元,接近上周创下的纪录低位1.8141.(完)

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