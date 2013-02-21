背景资料: 中国人民银行一季度公开市场操作一览表

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
1.以下为央行2013年第一季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 2/21 100 -- 3.05 2/21 100 2.75 -- 2/19 300 2.75 -- 2.以下为央行2013年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率 日期 招标量 5天期(%) 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 2/7 4,100 -- -- 3.45 -- 2/5 4,500 -- -- 3.45 -- 1/31 1,000 -- 3.35 -- -- 1/29 800 -- 3.35 -- -- 1/24 580 -- 3.35 -- -- 1/22 430 -- 3.35 -- -- 1/17 100 -- -- 3.45 -- 1/15 100 -- -- 3.45 -- 1/10 400 -- -- 3.45 -- 1/10 150 -- 3.35 -- -- 1/8 180 -- -- -- 3.60 1/8 200 -- 3.35 -- -- 1/5 900 3.30 -- -- -- 注: 浏览央行2012年四季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况,请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况,请点选 央行2011年四季度公开市场操作情况,请点选 (完) (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。