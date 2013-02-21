《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月21日

路透上海2月21日 - 过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八 个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正 常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定. 业内人士指出,目前来看,央行维持资金面适度宽松的态度未改.正回购重启也不意味着公开市场单向回收 资金的开始,未来随着外汇占款等影响因素变化,交替灵活使用正/逆回购的可能性更大. 以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 -5,480 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200 --------------------------------------------------------------------------------------- 2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五. 4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日). 5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)