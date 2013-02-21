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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 14:25 BJT

《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月21日

路透上海2月21日 - 过宽流动性当前,中国央行春节后首周即大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八
个月后重启正回购,致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正
常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.
    
    业内人士指出,目前来看,央行维持资金面适度宽松的态度未改.正回购重启也不意味着公开市场单向回收
资金的开始,未来随着外汇占款等影响因素变化,交替灵活使用正/逆回购的可能性更大.
    
       以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       -5,480
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/16-2/22     --       --         --        500       --      8,600      -9,100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/2/2-2/8       --       --         --        --      8,600     1,980      +6,620  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/26-2/1      --       --         --        --      1,800     1,210        +590  
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/19-1/25     --       --         --        --      1,010     1,500        -490
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/12-1/18     --       --         --        --        200       900        -700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/7-1/11      --       --         --        --        930     3,130      -2,200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2013/1/1-1/6       --       --         --        --        900     1,100        -200
    ---------------------------------------------------------------------------------------
        
 注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选 
     3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
     4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).
     5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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